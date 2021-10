Francesca Cipriani e il fidanzato Alessandro Rossi: tutte le sorprese ricevute dal ragazzo al GF Vip

Chi è

Francesca Cipriani ha ricevuto numerose sorprese da parte del fidanzato Alessandro Rossi nel corso della sua avventura al Grande Fratello Vip. Dal loro primo incontro in passerella, segnato dalle urla euforiche della concorrente miste alla disperazione per non poterlo abbracciare, sino al cartonato del ragazzo ricevuto in dono dalla produzione. Il loro legame, nonostante la distanza, in fondo non si è mai spezzato.

Francesca Cipriani e le sorprese del fidanzato Alessandro Rossi al GF Vip

Francesca Cipriani è una delle concorrenti più chiacchierate del Grande Fratello Vip.

Vulcanica negli atteggiamenti e nei modi, la soubrette ha fatto spesso parlare di sé anche per la sua storia d’amore con il fidanzato Alessandro Rossi, imprenditore edile con il quale fa coppia fissa ormai da diversi mesi. Il loro rapporto sta facendo i conti, in queste settimane, con l’inevitabile lontananza per via dell’avventura della Cipriani a Cinecittà.

Nonostante la loro lontananza, tuttavia, sono stati numerosi i momenti in cui la coppia ha avuto l’opportunità di entrare in contatto.

A cominciare dal messaggio inviato da Alessandro alla fidanzata, la quale ha reagito con felicità e disperazione per la troppa mancanza. Una reazione dai più giudicata eccessiva e che ha fatto subito il giro del web. Così come eccessivamente esagerata è stata giudicata la reazione della Cipriani quando, per la prima volta, ha rivisto il fidanzato occhi negli occhi nella passerella di Cinecittà. Per via delle restrizioni anti-Covid la coppia non ha potuto abbracciarsi, provocando le urla e la disperazione della concorrente.

Francesca Cipriani e il fidanzato Alessandro sempre in contatto

Francesca Cipriani, successivamente, ha avuto modo di rientrare nuovamente in contatto con Alessandro Rossi.

A cominciare dalla sorpresa che il fidanzato le ha lasciato nella cosiddetta ‘nave dell’amore’, nuovo spazio del loft di Cinecittà adibito a romantiche sorprese d’amore. Anche in quell’occasione la concorrente ha palesato atteggiamenti esagerati, rompendo una porta della Casa e lasciandosi andare a urla e pianti. In quell’occasione Alfonso Signorini l’ha ripresa con una affermazione che ha fatto parecchio parlare, per poi riportarla alla calma.

E, in ultimo, è arrivato per la Cipriani un dono da parte della produzione del reality: un cartonato del suo Alessandro, che la ragazza ha prontamente stretto a sé riempiendoselo di baci e abbracci.

In atteso di un nuovo confronto dal vivo, la coppia ha comunque avuto l’opportunità di restare vicina, anche se fisicamente lontana.