Incidente a Pomeriggio Cinque durante la diretta di ieri, 21 ottobre. Barbara d’Urso si è trovata costretta a spiegare l’accaduto al pubblico davanti alle telecamere, mostrando il pavimento ricoperto di vetri in frantumi. “Non dobbiamo nascondere niente, è stato sgomberato tutto“, ha dichiarato la conduttrice rivolgendosi ai telespettatori della trasmissione.

Incidente a Pomeriggio Cinque, Barbara d’Urso rivela: “È stato sgomberato tutto“

L’imprevisto è accaduto durante l’appuntamento di Pomeriggio Cinque trasmesso ieri, e per rimediare alla situazione inaspettata si è reso necessario l’intervento dello staff che lavora dietro le quinte della trasmissione di Barbara d’Urso.

L’incidente poco prima del rientro in diretta dal blocco pubblicitario, con tanto di vetri in frantumi sparsi sul pavimento dello studio.

“Accadono delle cose in diretta -ha spiegato la conduttrice – per cui, mettendo i nostri meravigliosi tavoli, si sono scontrati due tavoli ed è scoppiato uno dei vetri là sopra. Vedete le nostre amate donne che puliscono lo studio, i miei amati macchinisti… Lo stiamo facendo in diretta perché non dobbiamo nascondere né correre né farci male.

Così vedete quello che accade, nel frattempo qui è stato sgomberato tutto…“.

Vetri in frantumi a Pomeriggio Cinque, Barbara d’Urso accoglie gli ospiti con una battuta

Risolto l’incidente, Barbara d’Urso ha fatto accomodare i suoi ospiti nelle rispettive postazioni in studio, accogliendoli con una battuta davanti alle telecamere del suo Pomeriggio Cinque: “Abbiamo avuto un imprevisto in diretta… Vi spiego… Siamo talmente pieni di energie, naturalmente positive e meravigliose, che qui impazziscono anche i vetri!

“.

Al timone della nuova edizione del suo storico programma, la conduttrice si è poi dedicata ai consueti spazi di approfondimento sui temi di attualità, ormai parte integrante dell’assetto del format da diverso tempo. Archiviato il piccolo intoppo, la scaletta della puntata è proseguita senza altre scosse.