Joele Milan e Ilaria Melis stanno insieme dopo Uomini e Donne? Una foto social svela come stanno le cose

Uomini e Donne

La redazione di Uomini e Donne ha scelto per l’edizione 2021/2022 del dating show ben quattro tronisti. Per i ragazzi Joele Milan e Matteo Fioravanti, per le donne, invece, Andrea Nicole Conte e Roberta Ilaria Giusti. I tronisti che si raccontano ancora oggi nel dating show, però, sono solo tre. Joele Milan, infatti, ha dovuto interrompere la sua avventura nel programma per violazione del regolamento. Difatti, il ragazzo aveva provato a mettersi d’accordo con Ilaria Melis per sentirsi al di fuori delle telecamere.

L’ex tronista aveva recentemente dichiarato in un’intervista di non aver più incontrato la corteggiatrice dopo l’abbandono del trono, ora le cose sembrano cambiate. Infatti, Joele Milan e Ilaria Melis si sono visti e il ragazzo ha condiviso uno scatto social che li ritrae insieme, come riportato da Fanpage.

Joele Milan e Ilaria Melis insieme in una foto

Joele Milan ha dovuto interrompere bruscamente la sua avventura a Uomini e Donne. Il tronista ha provato ad avere dei contatti con la corteggiatrice Ilaria Melis e non ha potuto proseguire la sua esperienza nel dating show.

In un’intervista, Joele Milan aveva rivelato che la corteggiatrice aveva, adesso, il suo numero di telefono: “Lei lo ha seguito sì, ma non si sono mai scritti, il primo messaggio è arrivato dopo l’eliminazione. Gli ha chiesto il mio numero per sapere come stavo, ma è successo tutto dopo“.

Il ragazzo, però, aveva sottolineato di non essersi mai visto con la ragazza e di volere un periodo di pausa: “Con Ilaria non abbiamo più avuto modo di sentirci. Non ho mai negato che lei mi piacesse, ma per adesso non ho pensato a nessuna, mi sono preso un periodo di tregua. Più avanti magari, si vedrà“.

Adesso, improvvisamente, Joele Milan ha postato una foto proprio con Ilaria Melis.

La foto di Joele Milan e Ilaria Melis

Joele Milan incontra Ilaria Melis: il tronista attacca la redazione

Joele Milan ha rivisto Ilaria Melis. Il tronista fa ancora parlare di sé, anche dopo aver dovuto lasciare il dating show di Canale5. Il ragazzo, infatti, ha deciso di farsi tatuare un trono saltato in aria, proprio in ricordo dell’avventura nel famoso programma.

Inoltre, Joele Milan ha lanciato delle accuse alla redazione di Uomini e Donne: “Sono stati duri. Capisco che quello sia il loro ruolo, ma purtroppo se dall’inizio del programma hanno una preferenza per qualcuno lo supportano sempre e comunque.

Se invece ti prendono male, hanno sempre qualcosa da ridire“.

Il tronista ha raccontato di essersi sentito escluso fin dall’inizio da chi si occupa del programma: “Restano fissi sulle loro convinzioni e io da subito mi sono sentito escluso“.