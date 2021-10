Alessandra Mussolini rinuncia al suo ruolo a Ballando con le stelle: “Io lascio”. Colpo di scena in diretta

Programmi TV

Colpo di scena a Ballando con le stelle: Alessandra Mussolini rinuncia al ruolo di commentatrice a bordo campo e si unisce al pubblico. Dopo le polemiche degli ultimi giorni, sollevate da un aspro commento social di Selvaggia Lucarelli ai suoi danni, l’ex concorrente ha deciso di dare forfait: “Io lascio“. Sgomento per Milly Carlucci e tutti i presenti in studio.

Alessandra Mussolini e Selvaggia Lucarelli ai ferri corti

Alessandra Mussolini era stata annunciata come una delle grandi sorprese di Ballando con le stelle.

Non in veste di concorrente, come capitato nella scorsa edizione, ma affidandole un ruolo speciale. Milly Carlucci l’aveva annunciato a Domenica In: la Mussolini sarebbe stata ufficialmente “commentatrice a bordo campo” dello show di Rai1, al fianco di Alberto Matano e Roberta Bruzzone. E così è stato, perlomeno nella prima puntata andata in onda lo scorso sabato.

Negli ultimi giorni, però, le cose sono decisamente cambiate. Complice un commento social di Selvaggia Lucarelli indirizzato proprio ad Alessandra Mussolini. Le parole della severa giurata non sono andate giù alla ex concorrente, che ha così minacciato di lasciare Ballando con le stelle dopo solo una puntata.

Alessandra Mussolini rinuncia al ruolo di “commentatrice”: “Io lascio“

Nel nuovo appuntamento, in onda questa sera, si è fatta notare l’iniziale assenza in studio di Alessandra Mussolini. Così, prima di dare il via alle danze, Milly Carlucci ha fatto presente la sua assenza e si è domandata dove fosse finita. Sul palco fa così capolino la Mussolini, che prende la parola spiegando la decisione presa: “Questa sera purtroppo non mi devi dire niente: io lascio. Ballando ha insegnato a combattere il pregiudizio, le discriminazioni, i luoghi comuni.

Io l’ho capito, qualcun altro non lo so. Quindi lascio il palco e me ne vado tra il pubblico, perché là devo andare“.

La stoccata a Selvaggia Lucarelli è evidente, considerata la querelle tra giudice e concorrente che si è a lungo protratta nel corso della scorsa edizione. E che tuttora non sembra essersi esaurita. E così la Mussolini abbandona il ruolo di “commentatrice” e si siede insieme al pubblico, cambiando ruolo e passando a spettatrice.