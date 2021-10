Beppe Convertini presto con un nuovo programma su Rai1: cosa si sa sul nuovo show per il conduttore

Programmi TV

L’attore e conduttore Beppe Convertini continuerà presto a fare compagnia al pubblico di Rai1 con una nuova avventura televisiva che metterà al centro dell’attenzione del pubblico l’agricoltura ed alcune interessanti storie del nostro territorio ad essa collegate. Stando ad alcune indiscrezioni lanciate da TvBlog, sembra che il volto noto televisivo si tufferà presto nella nuova nuova trasmissione dal titolo Evoluzione Terra.

Evoluzione Terra: il nuovo show di Beppe Convertini

Beppe Convertini è uno dei conduttori più apprezzati del momento della televisione pubblica italiana, almeno per quanto riguarda i programmi sulla natura su cui la Rai pare vorrebbe tornare a puntare.

Dopo aver condotto questa estate con Anna Falchi il programma Uno Weekend è tornato subito in pista con la terza conduzione consecutiva di Linea Verde, il programma che racconta il territorio italiano, la biodiversità, le eccellenze agroalimentari e l’agricoltura in generale.

E stando alle anticipazioni del portale TvBlog, il conduttore dovrebbe occuparsi proprio di agricoltura in una nuova trasmissione dal titolo Evoluzione terra.

Secondo le anticipazioni, il programma dovrebbe essere composto da otto appuntamenti che racconteranno altrettante sia storie di agricoltura e le storie delle eccellenti aziende italiane che si prendono cura del territorio in modo sostenibile e ne raccolgono i pregiati frutti.

Evoluzione Terra: quando dovrebbe andare in onda il nuovo programma di Convertini

Evoluzione terra dovrebbe andare in onda su Rai1 con la conduzione di Beppe Convertini a partire da domenica 28 novembre per otto appuntamenti in totale. Le otto puntate del programma andranno in onda nella mattinata di Rai1 a partire dalle ore 10:30 circa.

Il conduttore andrà in giro per l’Italia a far conoscere al grande pubblico del canale e non solo l’agricoltura innovativa e sostenibile racchiusa nelle straordinarie storie che solo il nostro territorio racchiude e tiene protette con le proprie eccellenze.