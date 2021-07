Giuseppe Convertini, conosciuto come Beppe Convertini, è un attore, conduttore televisivo e radiofonico italiano. Dopo varie esperienze alla Rai, Beppe Convertini torna ad affiancare Anna Falchi per Uno Weekend, dal 3 luglio, tutti i fine settimana su Rai1.

Beppe Convertini: chi è, gli inizi della carriera

Beppe Convertini nasce a Martina Franca il 20 luglio 1971. 16 anni più tardi inizia la sua carriera nel mondo dello spettacolo, partecipando al Festival della Valle d’Itria a Marina di Franca. Dopo il conseguimento del diploma di maturità, però, Beppe Convertini decide di trasferirsi a Torino per studiare Economia.

Durante la carriera universitaria, intraprende anche quella da modello, sfilando per i più grandi stilisti tra Milano, Parigi e New York. Arriva nel 1994 il debutto sul grande schermo con Belle al bar, un film di Alessandro Benvenuti e, poi, in tv con il Festivalbar. La prima occasione di conduzione è con Canzone d’autore su Rai1.

Beppe Convertini, tra recitazione e radio

Beppe Convertini fa il suo debutto in teatro con Il passerotto al teatro di Taormina. Dopo la parte nel film con Elio Germano e Ricky Tognazzi, Il cielo in una stanza, Beppe Convertini ottiene il ruolo di Giulio Stocchi nella soap opera in onda su Canale 5, Vivere.

Nel 2004 diventa il protagonista del film Il fidanzato ideale. Il 2006, per Beppe Convertini, è l’inizio della sua esperienza nel mondo della radio. Su RaiRadio2, conduce il programma Gente della Notte. Dopo diversi ruoli in numerosi film, torna alle fiction televisive con Le 3 rose di Eva 3 e Non dirlo al mio capo.

Beppe Convertini, la conduzione e il ritorno con Uno Weekend

Tra cinema, teatro e radio, ha avuto anche diverse esperienze come conduttore. Le ultime esperienze sono tutte targate Rai. Nel 2019, infatti, Beppe Convertini sale al timone de La vita in diretta, su Rai1.

Insieme a Ingrid Muccitelli, ha guidato l’edizione 2019/2020 di Linea Verde. Dopo aver condotto la 30esima edizione di Telethon, affianca per la prima volta Anna Falchi in C’è tempo per. I due si ritrovano, a partire dal 3 luglio su Rai1, per condurre Uno Weekend. Ad annunciarlo è lo stesso Beppe Convertini su Instagram.