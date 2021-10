Chi è Arisa, dall’esordio a Sanremo fino a Ballando con le stelle: biografia, carriera e amori della cantante

Chi è

Arisa è tra le cantanti più amate dal grande pubblico. La sua ascesa per il successo risale al 2009, anno in cui si aggiudica il primo posto nella categoria Proposte di Sanremo ora arriva a Ballando con le Stelle

Con il caschetto nero e gli occhiali spessi, la labbra rosse e la postura composta, Arisa ci ha fatti innamorare di lei dal primo momento che ha calcato il palco di Sanremo. Anche se il look è cambiato, tante se non tantissime volte, quello sguardo da inguaribile romantica e la voce cristallina sono rimasti sempre gli stessi dal 2009.

Scopriamo di più sulla sua biografia, dagli esordi a Sanremo alla carriera in televisione da giudice. Non mancano poi i dettagli sulla sua vita privata: dalla storia d’amore con l’ex storico Lorenzo Zambelli, alla più recente relazione con Andrea Di Carlo.

Biografia di Arisa: la famiglia e gli esordi a SanremoLab

Arisa, nome d’arte di Rosalba Pippa, nasce a Genova il 20 agosto 1982.

Trascorre la sua infanzia a Pignola, paese d’origine dei genitori a pochi passi da Potenza. La cantante è molto legata alla sua terra e ai suoi famigliari, tantoché il nome d’arte scelto, appunto Arisa, deriva proprio dalle iniziali dei componenti della sua famiglia: papà Antonio, R di Rosalba, le sue sorelle Isabella e Sabrina e infine la A di mamma Assunta.

Subito dopo il liceo si butta nel mondo del lavoro svolgendo diversi ruoli: baby-sitter, cameriera, estetista. Ma una dote innata per il canto e un utilizzo perfetto del diaframma appreso da autodidatta sono i presupposti giusti per scegliere tutt’altra strada. Così nel 2009 decide di partecipare a SanremoLab: il trampolino di lancio perfetto per giovani promesse della musica.

Arisa e il successo al Festival di Sanremo

SanremoLab battezza ufficialmente la carriera da cantante di Arisa. La vincita del concorso canoro le consente di accedere al 59° Festival di Sanremo debuttando nella categoria Proposte.

Sul palco dell’Ariston Arisa presenta il suo primo singolo, Sincerità, con cui si aggiudica il primo posto.

Il brano riscuote un enorme successo e, ancor prima della fine della competizione, schizza al primo posto nelle classifiche iTunes. Due anni dopo torna sul palco della kermesse con Malamorenò, non deludendo nemmeno stavolta le aspettative del pubblico.

Arisa, l’esperienza a XFactor e il coaching ad Amici

Con il brano Controvento, dall’album Se vedo te del 2014, la cantante scala nuovamente la vetta del successo. Dapprima si aggiudica la vincita della 64° edizione del Festival, poi nello stesso anno si porta a casa il premio Digital Song Platino degli MTV Awards.

Insomma, Arisa può vantare veramente una carriera pluri-premiata e il suo talento non solo l’ha fatta conoscere a livello nazionale, ma l’ha resa anche una papabile presenza nei talent show televisivi più importanti.

Infatti, da giudice di XFactor è passata sotto le reti Mediaset debuttando come tutor nella scuola di Amici. Con molte probabilità, vedremo l’artista nella prossima edizione di Ballando con le stelle: tra gli altri ipotetici concorrenti che gareggeranno contro di lei, c’è anche Morgan.

La vita privata di Arisa: dall’ex storico Lorenzo Zambelli alla relazione con Andrea Di Carlo

Con il primo brano Sincerità viene smascherata anche la prima relazione, di cui siamo a conoscenza, della cantante. Stiamo parlando di Giuseppe Anastasi, autore del singolo e fidato amico di Arisa, con cui rimane sentimentalmente legato per diverso tempo. Dopo la rottura, l’ex coach di Amici si fidanza con il suo manager Lorenzo Zambelli. I due hanno vissuto una storia d’amore abbastanza tormentata che, tuttavia, tra vari tira e molla ha raggiunto 9 anni di fidanzamento.

Secondo diverse fonti l’ultimo avvistamento della coppia risale ad agosto 2020, poco prima che la cantante mettesse un punto definitivo alla relazione per buttarsi tra le braccia del manager Andrea Di Carlo.

Ma anche in questo caso, dopo un inizio rosa e fiori e una promessa di matrimonio fissata per settembre 2021, iniziano ad esserci i primi segnali di rottura nella coppia. Dopo essersi lasciati e ripresi diverse volte, sembra che tra i due si sia spenta definitivamente la fiamma dell’amore. Ipotesi abbastanza accreditata, soprattutto in seguito alle foto pubblicate sui social da Andrea Di Carlo in compagnia di una nuova ragazza.