Chi è Stefano Remigi, figlio del famoso cantante Memo Remigi e della giornalista Lucia Russo

Stefano Remigi è il figlio del cantante Memo Remigi e della giornalista Lucia Russo. Nella sua vita è stato sicuramente ispirato dal padre, con il quale condivide la passione per l’arte e la musica. Uomo eclettico, che durante la sua carriera ha spaziato diversi ambiti artistici, cercando sempre nuovi stimoli e sempre diverse opportunità di crescita. Molto riservato per quanto riguarda la sua vita privata, in ambito professionale è riuscito a raggiungere il meritato successo come regista. Esordi, carriera e vita sentimentale di Stefano Remigi, figlio d’arte e di canzoni.

Biografia e inizi di Stefano Remigi: l’amore dei genitori e l’innata creatività

Stefano Remigi nasce a Como nel 1969, dall’unione tra il padre Memo Remigi e la madre, Lucia Russo, venuta a mancare il 12 gennaio 2021 dopo una lunga malattia.

Nel corso della sua carriera è stato musicista come il padre, ma ha poi intrapreso la carriera di regista.

Tra padre e figlio il rapporto è sempre stato molto stretto e, anche per questo, i due hanno spesso collaborato: insieme hanno interpretato la canzone Torna a casa mamma, quando Stefano aveva solo 8 anni.

Con la stessa canzone, padre e figlio si sono esibiti nel 1985 nel programma televisivo Quelli della notte.

Il dolore per la perdita della madre Lucia Russo

Il 12 gennaio 2021, dopo aver combattuto una dura battaglia contro una grave malattia, Lucia Russo è venuta a mancare. Il dolore della perdita è stato devastante per Memo e Stefano, che si sono trovati a dover convivere con l’assenza della donna che li ha sostenuti, amati e appoggiati fino alla fine.

Lucia e il marito sono stati insieme per ben 60 anni e dal 2005 avevano scelto Varese come luogo dove trascorrere pacificamente la loro vita di coppia.

Vita privata di Stefano Remigi: matrimonio, famiglia e figli

Il regista è stato sposato per tanti anni con la famosa attrice Francesca Cavallin, diventata nota al pubblico per la partecipazione alla fiction Un medico in famiglia. Dalla loro unione sono nati due figli: Leonardo nel 2007 e Jacopo nel 2015.

Il loro primo incontro è avvenuto durante una sfilata a Brera nel 1999 e, da quel momento, si sono legati sentimentalmente. Nel 2017 i due però si separano e questo dolore segnerà entrambi, senza però mettere in discussione l’affetto e il rispetto che provano l’uno per l’altra.

Stefano Remigi è padre di altri due figli, avuti prima del matrimonio con la Cavallin e ha sempre dimostrato di essere un uomo e padre presente e amorevole.