Raimondo Todaro e il presunto ritorno di fiamma con Francesca Tocca: il ballerino rompe il silenzio a Verissimo

Raimondo Todaro è la grande novità della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi, nella veste di insegnante di danza. Il ballerino è stato accolto dal suo nuovo gruppo di lavoro e, fra gli altri, ritrova anche l’ex moglie Francesca Tocca. A Verissimo, in video-collegamento con Silvia Toffanin, Todaro risponde alle voci su un presunto ritorno di fiamma con la ballerina.

Raimondo Todaro sbarca ad Amici e ritrova Francesca Tocca

Raimondo Todaro è ospite di Verissimo in video-collegamento con Silvia Toffanin, alla quale racconta la sua nuova avventura nel talent Amici.

Maria De Filippi l’ha ingaggiato in qualità di insegnante di danza alle giovani promesse, al fianco dei colleghi Veronica Peparini e Alessandra Celentano. Ma nel cast del talent di Canale 5, che l’ha subito accolto con grande calore, Todaro ritrova anche una delle donne più importanti della sua vita. Si tratta di Francesca Tocca, membro del corpo di ballo della trasmissione e che è stata moglie del ballerino prima della rottura. Dalla loro unione è nata anche una figlia, Jasmine, nel 2013.

Nel corso della loro parallela partecipazione ad Amici, stando alle voci circolanti negli ultimi giorni, i due si sarebbero riavvicinati. E sono in molti a tifare per un insperato ma possibile ritorno di fiamma.

Francesca Tocca e il presunto ritorno di fiamma: Raimondo Todaro parla a Verissimo

Raimondo Todaro, stuzzicato dalla curiosità di Silvia Toffanin circa questo gossip, ha espresso il suo pensiero sulla vicenda. Il ballerino non si è effettivamente sbilanciato sull’ipotetico ritorno di fiamma con Francesca Tocca, lasciando più di un dubbio. “Bella domanda. Vediamo domani cosa succede” la sfuggente risposta del ballerino, in riferimento alla nuova puntata di Amici in onda domani.

Successivamente aggiunge, insinuando più di un dubbio: “E poi che devo dirti? Da che mondo e mondo decide sempre la donna, quindi lo stai chiedendo alla persona sbagliata“.

Chissà se Silvia Toffanin rivolgerà tale domanda a Francesca Tocca in un futuro prossimo. Quello che è certo, però, è che il filo che unisce i due ballerini non sembra definitivamente spezzato. E forse, anche e soprattutto per il bene della figlia Jasmine, la coppia potrebbe tornare insieme.