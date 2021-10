Domenica in, anticipazioni della sesta puntata del 24 ottobre: gli ospiti di Mara Venier su Rai1

Programmi TV

La domenica pomeriggio di Rai1 come da tradizione è da passare con Mara Venier e con la sua Domenica In. La sesta puntata dello show torna nell’appuntamento fissato in calendario a partire dalle ore 14:00 di domenica 24 ottobre 2021 ovviamente sul primo canale della televisione pubblica. A fare compagnia alla conduttrice saranno presenti in studio tanti nuovi ospiti che come sempre si racconteranno al pubblico nello show che fornirà alcuni approfondimenti di attualità oltre al consueto spazio dedicato a Ballando con le Stelle. Scopri le anticipazioni e gli ospiti della sesta puntata in onda domenica 24 ottobre 2021.

Domenica In: le anticipazioni della puntata di domenica 24 ottobre 2021

La puntata di domenica 24 ottobre 2021 inizierà alle ore 14:00 in diretta su Rai 1 insieme alla conduttrice Mara Venier, come al solito a fare da padrona di casa negli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ in Roma. Il sesto appuntamento con la trasmissione vedrà coinvolti come al solito tanti ospiti che raggiungeranno la conduttrice per raccontarsi come mai accaduto prima.

La prima parte dello show sarà dedicata all’approfondimento scanzonato della seconda puntata di Ballando con le Stelle.

In studio sarà presente Guillermo Mariotto per fornire un commento delle esibizioni degli altri ospiti di Domenica In i novelli ballerini Arisa e Federico Fashion Style oltre alla nuova aggiunta aggiunta nelle vesti di opinionista speciale Alessandra Mussolini e Roberto Alessi.

Gli ospiti di Mara Vienier nella puntata di domenica 24 ottobre 2021

A fare compagnia a Mara Venier ci saranno poi anche Diego Abatantuono e Frank Matano, che presenteranno la loro ultima fatica cinematografica girata insieme e dal titolo Una notte da dottore.

Arriverà a trovare la conduttrice anche la coppia formata dalla conduttrice Myrta Merlino e dal campione del Mondo Marco Tardelli, che racconteranno il loro amore sotto i riflettori.

Tornerà nello studio di Domenica In anche l’attrice Elena Sofia Ricci insieme al marito Stefano Mainetti, che racconterà il su impegno dell’organizzazione della Giornata nazionale dello spettacolo. Infine per la quota musicale di puntata sarà ospite di Mara Venier il giovane Deddy, che lo scorso anno ha partecipato al talent della sua amica, ma avversaria negli ascolti, Maria De Filippi.