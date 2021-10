Paolo Bonolis rivela come conquistò Sonia Bruganelli: la verità dopo il recente siparietto al GF Vip

Gossip

Il siparietto a distanza tra Paolo Bonolis e la moglie Sonia Bruganelli si arricchisce di nuovi dettagli. Dopo le rivelazioni dell’opinionista del GF Vip sul conto del marito, che a suo dire l’avrebbe conquistata millantando ricchezze, è il conduttore a prendere la parola. E, fra le righe di un’intervista, ammette di aver ingigantito la storia. La rivelazione al Corriere della Sera.

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis: divertente ‘querelle’ a distanza

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis in questi giorni se le stanno dicendo di santa ragione, in senso buono ovviamente.

Dal passato e dall’intimità della coppia stanno infatti uscendo fuori inediti dettagli, ed è stata la stessa Bruganelli ad aver iniziato il discorso. L’opinionista, al Grande Fratello Vip, ha infatti rivelato che il suo Paolo la conquistò all’epoca millantando di avere una barca di sua proprietà, con la quale venne a prenderla per una romantica traversata in mare verso Formentera. Barca che, alla fine, si rivelò non essere sua, come ha ammesso il conduttore intervenendo a sorpresa in collegamento telefonico nella diretta del GF Vip.

Da qui il discorso è stato approfondito dallo stesso conduttore che, intervistato dal Corriere della Sera, ha aggiunto ulteriori dettagli. Non solo ha ammesso di non essere stato proprietario di quella fantomatica barca, ma ha anche rivelato come abbia effettivamente conquistato la sua Sonia.

Paolo Bonolis ammette: “Io e Sonia ci prendiamo costantemente per i fondelli“

“Sono andato a prenderla con la prima barca che c’era, le ho fatto una sorpresa, ovvio che non fosse mia“: così Paolo Bonolis ha fatto ulteriore chiarezza sulla vicenda, spiegando la pura realtà dei fatti.

Il conduttore successivamente afferma come questi scherzi con la moglie siano all’ordine del giorno: “A scanso di equivoci io e Sonia ci prendiamo costantemente per i fondelli, ce ne diciamo di cotte e di crude, ci divertiamo tantissimo anche dentro casa“.

Il conduttore ha così ammesso di aver effettivamente ingigantito la vicenda, ma l’ha fatto con una convinzione: “Tutti cerchiamo di abbellire una realtà tendenzialmente spoglia. Perché essendo l’esistenza priva di uno scopo le strade sono due: o millantiamo ragioni e la abbelliamo come si fa con l’albero di Natale, oppure la vita viene nutrita dalla fantasia.

E grazie all’immaginazione diventa più interessante“.