Pippo Inzaghi papà: è nato Edoardo, primo figlio a 48 anni per l’ex calciatore e Angela Robusti. La foto

Filippo Inzaghi, per tutti Pippo, ha segnato ancora: l’ex calciatore stella del Milan e della Serie A è diventato papà per la prima volta a 48 anni. Lui e la compagna Angela Robusti hanno accolto in famiglia Edoardo e condiviso la prima foto sul profilo Instagram.

Filippo Inzaghi padre per la prima volta a 48 anni: l’annuncio

Doveva essere una normale domenica di calcio per Filippo Inzaghi, che al momento siede sulla panchina del Brescia in Serie B. Si apprestava a guidare le Rondinelle nel derby contro la Cremonese e invece è stato sostituito dall’allenatore in seconda Maurizio D’Angelo.

Già venerdì sera, infatti, la compagna Angela Robusti è stata ricoverata alla Poliambulanza di Brescia e nella giornata di sabato ecco il lieto evento: Pippo Inzaghi e la compagna sono diventati genitori. Per lui, si tratta di un nuovo eccitante traguardo raggiunto a 48 anni.

Inzaghi ha accolto nella sua vita il primo figlio condividendo la “classica” foto della manina con l’etichetta d’ospedale. Edoardo, questo il nome scelto per il bambino, ma nella didascalia Pippo ha chiarito subito che in realtà la sua importanza va ben oltre il nome: “Tutto“, ha scritto, con tanto di cuore blu.

Tra i commenti, anche alcuni vecchi “compagni d’armi” come Billy Costacurta, Vincenzo Iaquinta e l’allenatore della Nazionale Roberto Mancini.

Filippo Inzaghi, chi è la compagna e neo mamma Angela Robusti

La notizia della nascita di Edoardo Inzaghi non avrà sorpreso i fan del calciatore ed allenatore. Già a luglio, infatti, aveva condiviso le foto del pancione e in quell’occasione Pippo aveva condiviso un messaggio denso di romanticismo: “E quando ti accorgi che i tuoi occhi non potranno mai smettere di guardarla come se fosse la cosa più bella del mondo, allora capisci che sarà per sempre.

Con tutta la gioia che abbiamo, siamo felici di urlare al mondo che presto saremo in tre ti aspettiamo ometto del nostro cuore.. Siamo già pazzi di te“.

Grande gioia quindi per Filippo Inzaghi e la compagna Angela Robusti: classe 1990, laureata in architettura e finalista di Miss Italia 2012, è diventata poi anche corteggiatrice a Uomini e Donne, cercando di conquistare Luca Onestini. Nel 2018 l’incontro con Pippo Inzaghi e l’inizio di una storia che ha portato l’ex stella del Milan a segnare il proverbiale “gol più bello” a 48 anni.