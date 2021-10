The Legend of Tarzan: cast e curiosità del film con Alexander Skarsgård in onda domenica 24 ottobre su Italia 1

TV e Spettacolo

Questa sera domenica 24 ottobre 2021 a partire dalle ore 21,20 su Italia 1 va in onda la pellicola The Legend of Tarzan, basata ovviamente sul personaggio creato dallo scrittore Edgar Rice Burroughs. Il film racconta una trama differente dal cartone animato campione d’incassi Disney mostrandoci l’iconico personaggio ormai cambiato per sempre dopo aver scoperto di essere il figlio di un conte ed essersi trasferito a Londra con l’amata Jane ma che dovrà tornare nella giungla per sventare un piano misterioso. La trama ed il cast del film che vanta tra gli interpreti anche i divi Samuel L. Jackson e Margot Robbie e Christoph Waltz.

The Legend of Tarzan: il cast e le curiosità della pellicola

The Legend of Tarzan è un film del 2016 diretto da David Yates, il regista tornato ad affrontare un progetto cinematografico dopo 5 anni dal successo planetario legato alla regia degli ultimi quattro trionfali film della saga di Harry Potter.

La pellicola è basata sul personaggio creato da Edgar Rice Burroughs nel suo ciclo di romanzi, interpretato qui dall’attore svedese Alexander Skarsgård, famoso per alcuni ruoli di supporto in conosciute pellicole internazionali oltre che per aver recitato nella famosa serie televisiva Big Little Lies – Piccole grandi bugie.

Al suo fianco nel cast del film anche i divi hollywoodiani Samuel L. Jackson e Margot Robbie oltre ai meno conosciuti ma comunque apprezzati Djimon Hounsou e Christoph Waltz.

The Legend of Tarzan: la trama del film

Tarzan ha ormai abbracciato il suo passato e dopo aver scoperto le sue origini si è trasferito a Londra con l’amata Jane prendendo il suo vero nome di John Clayton III, conte di Greystoke.

La giungla però tornerà a bussare alla sua porta quando il contorto piano di vendetta di Mbonga, capo di una tribù del Congo, intende uccidere Tarzan colpevole per la morte di suo figlio.

Così Mbonga tende un’imboscata ad un cacciatore di diamanti ed in cambio di un ingente carico di gemme preziose chiede la vita di Tarzan. Il figlio della giungla tornerà quindi dove è cresciuto per completare una missione con un funzionario americano che vuole debellare la schiavitù instaurata in Africa. Sarà l’inizio di una battaglia epica che vedrà John messo anche in crisi dal rapimento di Jane oltre che per il ritorno al suo complicato passato.

