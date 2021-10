Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo bacia Aldo Montano per gioco: la reazione delusa di Lulù Selassié

Grande Fratello

Il bacio per gioco tra Manuel Bortuzzo e Aldo Montano al Grande Fratello Vip non ha lasciato indifferente Lulù Selassié. La Principessa infatti è rimasta molto delusa dal comportamento dell'ex fidanzato

Lulù Selassié ha reagito in modo molto deluso al bacio di Manuel Bortuzzo e Aldo Montano. Il nuotatore, infatti, ha baciato per gioco l’amico durante un gioco al Grande Fratello Vip, preferendolo all’ex fidanzata. Il GF vip di Alfonso Signorini va avanti quindi tra delusioni, storie d’amore, piccoli flirt e ripensamenti repentini.

Manuel Bortuzzo e il bacio con Aldo Montano per gioco

Durante il Grande Fratello Vip, il programma ha organizzato un Kiss Freeze per i suoi concorrenti.

Si tratta di un gioco in cui i partecipanti, una volta che scatta il Freeze, devono baciare la persona a loro più vicina. Durante la cena del 24 ottobre, nella casa del Grande Fratello è scattato l’allarme. Manuel Bortuzzo si trovava tra Lulù Selassié, con cui ha deciso di chiudere, se mai qualcosa fosse iniziato, e l’amico campione olimpico Aldo Montano. Il ragazzo, a sorpresa, si è voltato verso Montano e l’ha baciato. Un bacio inaspettato, in cui Bortuzzo ha preferito il campione olimpico alla Selassié.

Il bacio per gioco tra Manuel Bortuzzo e Aldo Montano: la reazione di Lulù Selassié

Dall’inizio del Grande Fratello i rapporti tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié non sono stati tra i più regolari.

Dopo una serie di tira e molla e di alti e bassi, Bortuzzo aveva definitivamente lasciato la Selassié. L’addio di Bortuzzo aveva portato la ragazza a pensare anche di lasciare il programma. E il mal d’amore della Principessa pare destinato a continuare, almeno per il momento. Infatti, Lulù Selassié non ha preso bene il Kiss Freeze.

La scelta dell’ex flirt di baciare Aldo Montano invece che lei l’ha delusa molto. La Selassié si è sfogata subito dopo sull’accaduto.

Tuttavia, nel suo sfogo pare esserci anche una sorta di giustificazione nei confronti del comportamento di Bortuzzo. E sembra che non manchi nemmeno una sottile speranza di un loro possibile ritorno di fiamma. “Se fossimo stati da soli l’avrebbe fatto, davanti alla gente non lo fa”, ha esordito la Principessa. “Perché sentirebbe ‘oddio vi siete baciati’, sai, tutti lo direbbero. Quindi davanti agli altri si frena”, ha spiegato con sicurezza la ragazza. “Ha preferito baciare Aldo, è un amico ed è un uomo. Se baciava me sarebbe stata troppo una cosa di cui parlare”, ha spiegato. “Gli avrebbero chiesto ‘hai provato qualcosa?’.

Lui non ama queste situazioni”, ha concluso Lulù Selassié.