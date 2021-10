Amici, Serena e Albe: il primo bacio della nuova coppia scatena diverse reazioni sui social

Gossip

L’edizione numero 21 di Amici di Maria De Filippi è iniziata lo scorso 19 settembre e, nel corso della puntata di domenica 17 ottobre, abbiamo scoperto i nomi dei 15 allievi ammessi all’ambita scuola di Canale 5. Tra loro ci sono anche Serena Carella e Alberto Albe La Malfa. I 2 si sono avvicinati sin da subito ed ora che è stato trasmesso il video del loro primo bacio le reazioni sul web non sono tardate ad arrivare.

Il bacio tra Serena e Albe ad Amici 21

Già nei giorni scorsi si era parlato molto del bacio che, secondo le anticipazioni di Amici News, si sarebbero scambiati Serena e Albe.

La notizia aveva fatto il giro del web dando origine ad una serie di rumors. Secondo quanto circolato su Twitter e Instagram, la ballerina e il cantante sarebbero entrambi già fidanzati.

A conferma di queste indiscrezioni, ci sarebbe stata una stories pubblicata da una ragazza di nome Giulia, nella quale il repost di Amici News era accompagnato da delle emoji raffiguranti dei pagliacci. Il fatto in questione era rimasto nella nebbia, la stories cancellata e l’identità della ragazza non confermata.

Oggi però, dopo la puntata di Amici andata in onda domenica, l’onda dei rumors è tornata facendosi ancora più potente. Cerchiamo dunque di fare chiarezza e mettere in ordine tutte le informazioni che oggi sono disponibili.

La verità di Giulia, fidanzata di Albe

Dopo la messa in onda su Canale 5 Giulia, la presunta ragazza di Albe, ha scritto su Instagram: “Non sono abituata a fare questo genere di “storie” ma ho notato che le persone (giustamente) continuano a non capire, dicendo però cose non vere riguardi a una situazione che per me è delicata. Per questo motivo ho capito che non ha più senso stare in silenzio e tenere la verità solo per me.”

Ha poi proseguito: “Sono stata lasciata 4 GIORNI prima che uscissero le anticipazioni della puntata del bacio con S.

Ho scoperto la verità solo grazie alle anticipazioni, in quanto la motivazione di Alberto era stata che voleva allontanarsi solo per dedicarsi alla sua musica e che se fosse stato qua con me non mi avrebbe mai lasciata. Non mi sarei mai aspettata che il vero motivo non fosse questo!”

Giulia, che a questo punto sembra essere davvero l’ex fidanzata di Albe, termina così la stories: “Concludo dicendo che non so se i loro primi avvicinamenti siano avvenuti prima o dopo la nostra rottura perché i daytime messi in onda sono vecchi.

Questo lo può sapere solo lui… Ma sono convinta del fatto che anche se a volte fatica ad uscire alla fine la verità esca sempre.”

L’opinione del manager di Albe

La versione di quello che è stato identificato come manager di Albe, su Instagram @armandtalpa, è decisamente diversa. Nelle stesse ore anche su questo profilo è stata pubblicata una stories che racconta un’altra verità.

“Visto che su Twitter e Instagram non si parla di altro, ci tenevo a comunicare che Alberto è single e pertanto ha la libertà di fare ciò che vuole e si sente.

Le polemiche sono nate visto che è comparsa una foto di 2/3 settimane fa in cui era in videochiamata con, ai tempi, la sua fidanzata.”

E ribadisce: “Alberto è single da prima ancora che si iniziasse a frequentare con la persona che frequenta ora, non c’è stato alcun tradimento. Basta commenti immaturi e non fondati ora, grazie. Alberto è dentro la scuola di Amici per fare musica, la gente da fuori deve parlare di musica.”

Dove sta dunque la verità? Ad oggi non possiamo ancora saperlo. Di certo c’è che tra i 2 allievi c’è del tenero e forse l’inizio di una vera e propria storia d’amore. Finché però né Serena né Albe usciranno allo scoperto e parleranno apertamente del loro passato sentimentale, queste rimarranno solo indiscrezioni.