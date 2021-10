Charlène di Monaco dice addio al suo cagnolino, lutto per la principessa: il commosso messaggio su Instagram

Gossip

Una dolorosa perdita ha investito Charlène di Monaco, che sta ultimamente facendo i conti con alcuni problemi di salute che si protraggono ormai da tanto tempo. La principessa, attraverso un sofferente messaggio condiviso sul proprio profilo Instagram, ha annunciato la scomparsa dell’adorato cagnolino Monte. Uno scatto la ritrae mentre riempie di baci il suo amico a quattro zampe e, a corredo dell’immagine, una sofferente didascalia che ha raccolto like e commenti di solidarietà.

Charlène di Monaco dice addio al chihuahua Monte: il dolore della principessa

Charlène di Monaco sta facendo i conti in queste ore con una dolorosissima perdita che l’ha investita all’improvviso.

La principessa, consorte del principe Alberto di Monaco, ha infatti dovuto dire addio all’adorato cagnolino Monte. L’annuncio è arrivato direttamente dal proprio profilo Instagram, sul quale ha voluto manifestare tutta la sua sofferenza. “Il mio piccolo angelo è morto la notte scorsa, è stato investito. Mi mancherai tanto. Riposa in pace” il messaggio intriso di dolore condiviso con i suoi followers.

A corredo della didascalia, Charlène ha condiviso un tenero scatto che la ritrae intenta a riempire di baci il suo amico a quattro zampe.

Non era solo un cagnolino: per Charlène di Monaco Monte era anche e soprattutto un amico fedele e un’ottima compagnia, soprattutto in questo ultimo periodo buio segnato dalle incerte condizioni di salute. La notizia della scomparsa dell’adorato chihuahua è stata accolta con dolore dai seguaci della principessa, che hanno inondato il suo commosso post con like, commenti e messaggi di solidarietà.

Charlène di Monaco e i problemi di salute

Non è dunque un periodo semplice per Charlène di Monaco, adoratissima dai sudditi del Principato che si chiedono quali siano le sue reali condizioni di salute.

Sulla malattia della principessa aleggia ancora oggi una folta nube di mistero. Fonti del Principato parlerebbero di una grave infezione otorinolaringoiatrica, per la quale si starebbe sottoponendo a una lunga serie di operazioni chirurgiche in Sudafrica, dove attualmente si trova. Stando agli ultimi aggiornamenti, provenienti da fonti vicine a Palazzo Grimaldi, la principessa sarebbe “molto provata e dimagrita per tutti questi mesi di malattia“.

Prosegue dunque il dramma della principessa Charlène, le cui condizioni di salute sarebbero ancora instabili. Grande preoccupazione tra i sudditi, in attesa di ulteriori sviluppi sulla vicenda.