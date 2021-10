Charlene di Monaco, nuova testimonianza di Palazzo Grimaldi per il dramma infinito della principessa

Cronaca dal Mondo

Charlene di Monaco e le sue condizioni di salute: da Palazzo Grimaldi sarebbe arrivata una nuova testimonianza sulla situazione della principessa, da mesi in Sudafrica per le cure mediche.

Nuove notizie sulla salute di Charlene di Monaco: il suo aspetto fisico sarebbe molto cambiato secondo alcune indiscrezioni provenienti dai funzionari di Palazzo Grimaldi. Del resto, le sue condizioni sono sotto stretta osservazione da tempo, da quando si è saputo delle numerose operazione a cui si è dovuta sottoporre nelle ultime settimane.

Charlene di Monaco e la testimonianza di Palazzo Grimaldi

Le condizioni di salute della principessa Charlene di Monaco sembrano ancora precarie.

Alcune indiscrezioni provenienti da Palazzo Grimaldi, pubblicate dal settimanale Oggi, fanno riferimento alla sua terza operazione, infatti, avvenuta in anestesia totale. Sarebbe stato un lungo e delicato intervento che ha causato notevoli preoccupazioni. Alcuni funzionari del Principato avrebbero sostenuto che “Charlene sta male, molto male”, riporta Il Fatto Quotidiano le indiscrezioni raccolte da Oggi.

Dopo il collasso e la partenza in Sudafrica per le cure ospedaliere, pare dunque che la principessa abbia già subìto tre operazioni. Charlene di Monaco, infatti, questa primavera aveva contratto una grave infezione dell’apparato otorinolaringoiatrico in Sudafrica, dove si era recata per una campagna a tutela dei rinoceronti in via di estinzione.

Nonostante le parole del principe Alberto di Monaco, che prospettava un ritorno della moglie in patria il prima possibile, pare che il Principato dovrà ancora attendere la sua principessa. Questa lontananza aveva anche dato adito ad alcune voci su una presunta separazione tra i principi. Tuttavia, lo stesso Alberto di Monaco era intervenuto per spegnere queste voci.

Charlene di Monaco, il dramma infinito della principessa

Le fonti di Palazzo Grimaldi avrebbero aggiunto altre informazioni inquietanti sulle condizioni di Charlene di Monaco.

“È molto provata e dimagrita per tutti questi mesi di malattia”, avrebbero sostenuto. “Speriamo che questo ultimo intervento possa farle raggiungere risultati sperati”, avrebbero aggiunto. Effettivamente l’aspetto fisico della principessa era sembrato molto cambiato già a inizio ottobre, quando lei stessa aveva pubblicato una propria foto sul suo profilo Instagram. Apparentemente sorridente, in realtà, come aveva sostenuto Oggi, alcuni esperti avevano analizzato la foto, rilevando alcuni dettagli rivelatori del suo reale stato di salute.

“Il sorriso appare comunque tirato, poco naturale. E i capelli sono ricresciuti dopo che la stessa Charlene se li era dovuti tagliare per sottoporsi agli interventi chirurgici”, aveva sostenuto Oggi.

La principessa di Monaco era apparsa anche molto diversa nello spirito, oltre che nel fisico. Di origine protestante ma convertita al cattolicesimo per sposare Alberto di Monaco, nella foto ha “davanti a sé ha un libro aperto, che molti indicano essere una Bibbia, e addirittura un rosario al collo”, aveva scritto Oggi. Sembrava quindi che si stesse affidando a un tipo di preghiera osteggiata dai protestanti.

Inoltre, a commento dell’immagine, la principessa aveva scritto “God Bless”.