Giovanni Ciacci smentisce il flirt su Christian Selassié e spiega cos’è successo davvero fra loro

Gossip

Giovanni Ciacci ritratta su Christian Selassié e spiega di non aver avuto un flirt con lui, raccontando come stanno veramente le cose fra loro due. Lo stylist lo ha conosciuto davvero.

Da mesi ormai le voci sul presunto flirt fra Giovanni Ciacci e Christian Selassié è sulla bocca degli amanti del gossip. A quanto pare, a diffondere la notizia della storia con il fratello delle 3 princess concorrenti del Grande Fratello Vip era stato proprio lo stylist, che si sarebbe però poi ricreduto, smentendo ogni sua dichiarazione. Proprio in queste ore, il costumista è tornato a parlare della questione, aggiungendo dettagli inaspettati sul fratello delle tre vippone.

Christian Selassié e Giovanni Ciacci: la verità del costumista

“L’ho conosciuto e lo sposo a luglio” aveva dichiarato Giovanni Ciacci anni fa parlando di quello che a suo dire sarebbe stata una storia d’amore con “un principe che mi fa la corte”.

A quanto pare, lo stylist delle star aveva parlato così in riferimento a Christian Selassié, fratello di Lulù, Jessica e Clarissa, oggi concorrenti della nuova edizione del GF Vip, nel corso di un’intervista con La Zanzara. Ora però, Ciacci ha deciso di ritrattare, smentendo tutto quanto ai microfoni di Fanpage.it. “Quello che hanno scritto è stato il frutto di voci mai verificate“ ha dichiarato sicuro.

“Ho avuto storie con eredi di case regnanti è vero, ma non Christian Selassié, non ho mai fatto il suo nome” ha sottolineato, descrivendolo come “un ragazzo molto a modo e riservato”. Giovanni ha aggiunto ancora: “Christian è etero sessuale e presumo che abbia una fidanzata”.

Giovanni Ciacci e l’incontro con la famiglia Selassié: il suo racconto

Pur non avendo avuto una relazione con Christian Selassié, Ciacci ha raccontato di aver conosciuto la sua famiglia. “Stavo scrivendo ‘La Contessa’, un libro biografico sulla vita scandalosa di Giò Stajano, che aveva detto di aver avuto una storia con un principe ereditario dei Selassié” ha rivelato.

“Una sera conosco per caso Jessica, Lulù e Clarissa, perché la mamma fa una cena meravigliosa in ristorante romano. Eravamo io, Raimondo Todaro, Giulia Salemi, la Dark Polo Gang e un giornalista di una testata importante” ha spiegato. “Ho raccontato questo aneddoto e un ufficio stampa se n’è uscito dicendo ‘Fidanzatevi!’, ma non c’è mai stato nulla, è stata una battuta” ha aggiunto ancora Giovanni.

Ciacci ha inoltre spiegato di essere stato ospite in casa Selassié, dove avrebbe assaggiato lo Zighinì della mamma delle princess.

“Io e Christian ci siamo scattati una foto pubblicata poi nelle Instagram Stories, ma nulla di più, da allora non l’ho neanche più sentito. Ripeto, non ho mai fatto nemmeno il suo nome nelle interviste” ha concluso sicuro il costumista.