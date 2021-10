La Regina Elisabetta non sarà presente alla Cop26 di Glasgow: l’assenza su raccomandazione dei medici

Cronaca dal Mondo

La Regina Elisabetta non sarà presente alla Cop26, la Conferenza sul clima in programma a Glasgow a partire dal 31 ottobre. L’annuncio è arrivato direttamente da Buckingham Palace che specifica, a differenza di quanto programmato in precedenza, l’assenza della sovrana. Tale rinuncia sarebbe motivata dalle sue condizioni di salute, con i medici che le avrebbero consigliato di rimanere a riposo.

La Regina Elisabetta salta la Cop26: rimarrà a riposo su consiglio dei medici

La Cop26, in programma a Glasgow dal 31 ottobre al 12 novembre 2021, sarà caratterizzata da un’assenza speciale.

A dare forfait alla Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 2021 è nientemeno che la Regina Elisabetta. L’annuncio è arrivato direttamente da Buckingham Palace, con la notizia che è stata rilanciata dalla BBC News. Il sito d’informazione britannico ha specificato come la sovrana sia stata costretta a rinunciare dopo aver ricevuto il consiglio dei medici di rimanere a riposo.

Da tempo, infatti, è mistero sulle condizioni di salute della Regina Elisabetta. 95 anni, la monarca è stata sottoposta pochi giorni fa a controlli medici preliminari in ospedale dopo aver annullato una visita in Irlanda del Nord.

La Regina Elisabetta e le sue condizioni di salute

Buckingham Palace, come riporta BBC News, ha riferito che la Regina Elisabetta si sarebbe detta rammaricata per non poter partecipare a un evento internazionale così importante. Nonostante questo, la sovrana consegnerà un discorso ai delegati riuniti tramite un video-messaggio registrato in sostituzione della sua presenza fisica. Un modo per far sentire la propria presenza in una Conferenza così importante come quella riguardante i cambiamenti climatici.

La Regina Elisabetta non sarà dunque presente, ma momentaneamente si occuperà solamente delle faccende in quel di Windsor, evitando dunque viaggi che possano comprometterne la salute. Proprio la salute della sovrana è finita sulla bocca di tutti nelle ultime settimane, come quando apparve per la prima volta con il bastone da passeggio in una cerimonia pubblica in occasione del centenario della Royal British Legion.