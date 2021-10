Sangiovanni chiama Albe di Amici 2021 e mette le cose in chiaro: “La tua musica non è la musica di un altro”

Programmi TV

Sangiovanni ha chiamato Albe di Amici 2021 per rassicurarlo. Albe non ha preso bene i continui paragoni tra di lui e Sangiovanni per la loro somiglianza fisica.

Albe sta vivendo un momento molto positivo ad Amici. Il cantante ha cominciato una storia d’amore con la ballerina Serena, i due si sono scambiati anche alcuni baci. Ma per Albe la situazione è rosea anche in campo musicale.

Il cantante, infatti, è risultato primo nella speciale classifica degli inediti dei talenti della scuola. La lista di merito è stata stilata da un mito della musica come Giorgia.

Nella puntata pomeridiana del 26 ottobre, il cantante ha presentato il secondo singolo Millevoci. Albe ha ricevuto anche una speciale chiamata da Sangiovanni.

Sangiovanni chiama Albe ad Amici 2021: il complesso del cantante

Albe ha dichiarato tutta la sua soddisfazione per il momento felice che sta vivendo: “Mi sento come se gli sforzi che ho fatto stanno diventando qualcosa di concreto… Non sono mai riuscito a concretizzare un qualcosa… Mi viene da piangere… Non mi sembra vero“.

Ma Maria De Filippi ha rivelato che l’allievo ha, in realtà, un cruccio: “Albe parliamo del tuo complesso… C’è una persona collegata telefonicamente che vorrei che tu ascoltassi… Quest’incontro prima o poi ci doveva essere“.

Sangiovanni ha telefonato ad Albe per provare a incoraggiare il ragazzo su un dubbio che ha da un po’ di tempo. Albe e Sangiovanni, in effetti, sono molto simili e l’allievo di Amici, soffre molto per i paragoni insistenti tra i due: “Non è un complesso che mi sono creato io, non l’ho inventato io, mi è stato un po’ inculcato in questi ultimi tempi, non per colpa mia ripeto… Anche dal vivo mi veniva proprio detto, venivo scambiato per te… Io mi sentivo proprio male perché faccio una cosa bella una volta nella vita e arriva Sangiovanni a distruggermela“.

Sangiovanni chiama Albe ad Amici 2021: le sue parole di conforto

Sangiovanni ha chiamato Albe per rassicurarlo sui tanti paragoni che vengono fatti tra di loro: “So che quando queste cose entrano nella tua testa è difficile levarsele di dosso, perché ci sono passato anche io ma il segreto è che tu ti stacchi da tutto quello che sta attorno a te, goditi le emozioni che hai lì dentro non perdere tempo a leggere le persone che ti scrivono determinate cose“. E ancora: “Devi concentrati sul tuo lavoro, perché ogni singolo momento lì dentro è fondamentale, quindi concentrati su quelle cose lì e continua a far la tua musica che è la tua musica non è la musica di un altro, non è la mia“.

Sangiovanni ha anche scherzato sopra la loro somiglianza, annunciando un cambio di look: “Togliti questi complessi dalla testa e insegui il tuo sogno perché non può distruggertelo nessuno, io sicuramente no… Poi non preoccuparti tanto adesso mi taglio i capelli io… Vedrai che presto la smetteranno di paragonarti a me… Hai la tua musica, spacca, continua così“.

L’ex allievo di Amici 2021 ha augurato il meglio ad Albe: “Ho sentito che dicevi che sei felice e che non avevi mai provato questa cosa prima. Io sono molto felice nel sentire questo da te perché è così.

Le emozioni che provi lì dentro raramente le senti negli altri contesti o nelle altre situazioni, quindi tienitele strette e ti auguro che sia la prima di tante, spero insomma che tu possa averne tante“.