Gossip

Valeria Marini è stata operata poche ore fa a Roma: su Instagram gli auguri di pronta guarigione di amici e colleghi, e spunta un messaggio di Alfonso Signorini che chiarisce alcuni contorni di quanto accaduto alla showgirl. L’intervento, come lei stessa ha spiegato, è stato condotto presso l’Ospedale Sant’Eugenio della Capitale.

Valeria Marini operata: cos’è successo e le condizioni della showgirl

Valeria Marini si sarebbe sottoposta all’intervento poche ore fa, e su Instagram si è mostrata ai suoi follower dopo l’operazione eseguita in un ospedale di Roma.

La showgirl ha voluto rassicurare i suoi fan sulle sue condizioni di salute, nonostante una vistosa benda a coprirle un occhio.

Stando alle informazioni poi emerse, sarebbe stata operata per un problema alla retina. “Grazie a tutti per il vostro affetto – ha detto Valeria Marini in un video pubblicato tra le sue Instagram Stories –, l’operazione all’occhio è andata benissimo, un mondo di baci stellari“. Parole che hanno rincuorato il pubblico sul suo stato dopo l’intervento.

Instagram Story di Valeria Marini

Valeria Marini operata: il messaggio di Alfonso Signorini su Instagram

Poche ore fa, sempre su Instagram, Alfonso Signorini ha inviato un dolcissimo videomessaggio alla showgirl per augurarle una pronta guarigione, ribadendole tutto il suo affetto e la sua stima: “Ciao Vale, ti voglio tanto bene, ho qui con me gli amici che ti vogliono salutare…“.

Il conduttore del Grande Fratello Vip ha poi aggiunto qualche dettaglio sull’intervento subito da Valeria Marini, che adesso ha una benda per proteggere l’occhio: “Torni meglio di prima, con la retina da star stellare, ciao amore, guardaci stasera, ti vogliamo tutti tanto bene, io ti amo“.

Valeria Marini ha ringraziato Alfonso Signorini per le parole spese per lei, confermando che tutto è andato per il meglio. Nel suo più recente post sui social, la showgirl ha scritto una frase che richiama la sua determinazione: “Tutto ciò che ci fa paura ci insegna ad avere coraggio“.