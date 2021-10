Vanessa Scalera, chi è la protagonista di Imma Tataranni – Sostituto procuratore: carriera e vita privata

Chi è

Vanessa Scalera è il volto di Imma Tataranni, la protagonista della fiction Imma Tataranni – Sostituto procuratore. La fiction, di cui parte stasera la seconda stagione, ha portato al successo la Scalera, che prima era poco nota nonostante il brillante curriculum. I fan comunque la aspettano a braccia aperte e da domani potremo scoprire se anche gli ascolti la premieranno.

Vanessa Scalera, chi è la protagonista di Imma Tataranni: la carriera

Vanessa Scalera torna in tv stasera su Rai 1 con la seconda stagione di Imma Tataranni – Sostituto procuratore, la fiction che l’ha portata al successo.

Prima di questo importante traguardo, tuttavia, l’attrice ha avuto esperienze di alto livello. Dall’età di 20 anni si è dedicata al teatro, fino ad aggiudicarsi nel 2013 il premio Agis Teatro come migliore attrice nello spettacolo Prima di andare via. Nel 2001 è invece iniziata la sua esperienza cinematografica, a contatto con registi e attori di ampio spessore. Tra i vari film, ha recitato in Mari del sud con la regia di Marcello Cesena, Bella addormentata e Vincere di Marco Bellocchio.

E ancora Mia madre con la regia di Nanni Moretti, Nome di donna di Marco Tullio Giordana e L’Arminuta di Giuseppe Bonito. Inoltre, ha preso parte a numerose note fiction al fianco di importanti attori, come Marco Bocci in Squadra antimafia – Palermo oggi 3. Sul piccolo schermo ha recitato anche nel film Lea, che racconta la vita di Lea Garofalo, la testimone di giustizia assassinata dalla ‘ndrangheta, e nella serie tv L’Aquila, grandi speranze.

Vanessa Scalera, chi è la protagonista di Imma Tataranni: la vita privata

Della vita privata di Vanessa Scalera si conosce veramente poco.

L’attrice, infatti, è molto riservata e parla poco di sé sia nelle interviste sia sui social. Il suo profilo Instagram, con circa 20mila follower, è per lo più utilizzato per lavoro. Vanessa Scalera è nata a Mesagne, in Salento, il 5 aprile 1977. In diverse interviste ha raccontato che la passione per la recitazione la accompagna da quando è bambina. A Tv sorrisi e canzoni ha rivelato che da piccola si divertiva a recitare poesie a voce alta e imitare vari personaggi dello spettacolo, tra i quali il suo preferito, Adriano Celentano. Compiuti 19 anni, Vanessa Scalera si è trasferita a Roma per dedicarsi interamente alla sua passione per la recitazione.

A proposito della sua vita amorosa si conosce molto poco. In un’intervista a Gente la Scalera aveva rivelato di essere fidanzata, ma non aveva svelato il nome del compagno. Alcune fonti riportano che l’attrice sia fidanzata da una decina di anni con il regista Filippo Gilli, che l’ha sempre spronata e sostenuta. L’attrice aveva detto a Gente che è “la persona di cui mi fido di più al mondo, il suo giudizio è insindacabile”. Tra i due ci sarebbe quindi un fortissimo legame, nonostante la differenza di età considerevole di 10 anni.

Vanessa Scalera: il successo della prima stagione

Imma Tataranni – Sostituto procuratore è stato un vero e proprio successo per la Rai, portando la sua protagonista Vanessa Scalera a una notorietà enorme. Infatti, era stata definita “l’erede del Commissario Montalbano“. Come ha raccontato l’attrice in un’intervista a Tv sorrisi e canzoni, la sua presenza nella fiction era stata fortemente voluta dal regista Francesco Amata. “Ho fatto un provino, poi un altro, poi un altro, un altro e un altro ancora, finché il 10 luglio 2018 mi arriva un messaggio secco dal regista Francesco Amato: ‘Ciao Imma’.

Non ci potevo credere, ero felice”, ha raccontato la Scalera. “E pure lui. Poi ci siamo sentiti e Francesco, supertifoso della Juventus, mi ha detto: ‘Oggi è un giorno bellissimo: la Juve ha preso Ronaldo e io ho preso la Scalera!‘”, ha proseguito. Ora Vanessa Scalera è pronta per la seconda stagione della fiction, in onda da stasera su Rai1 in prima serata.