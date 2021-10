Luce dei tuoi occhi, anticipazioni ultima puntata: la trama della dell’episodio in onda il 27 ottobre

Serie TV - Fiction

La fiction Canale5 svela il suo gran finale di stagione cercando di fare chiarezza sul mistero che gira intorno alle sorti di Alice, la figlia che Emma aveva data per morta 16 anni prima e che ora sente vicina come non mai. Il sesto ed ultimo appuntamento del mercoledì in prima serata con Luce dei tuoi occhi e Anna Valle è fissato per mercoledì 27 ottobre 2021 sempre sul quinto canale a partire dalle ore 21:30 circa. L’episodio finale svelerà che fine ha fatto Alice e chi potrebbe essere se fosse rimasta in vita? Le anticipazioni sull’ultimo episodio di Luce dei tuoi occhi.

Luce dei tuoi occhi: la sesta puntata in onda mercoledì 27 ottobre 2021

La serie dal titolo Luce dei tuoi occhi è arrivata al gran finale dopo aver intrattenuto il pubblico con le sue trame nel corso dei primi 5 appuntamenti andati in onda nelle prime serate dei mercoledì d’autunno di Canale5.

La sesta puntata di stagione sarà il passo finale di stagione che i telespettatori hanno aspettato sin dal primo momento e sperano che possa fare luce sulla vera identità di Alice o quantomeno sul suo destino.

La puntata finale andrà in onda mercoledì 27 ottobre 2021 a partire come al solito dalle ore 21:30 circa su Canale5.

Luce dei tuoi occhi: la trama della puntata finale della fiction

L’ultimo appuntamento con la fiction di Canale5 ci mostrerà Emma ad un passo dalla verità. La ballerina si ritroverà infatti con tutti i pezzi del puzzle da comporre per capire che fine abbia fatto la figlia Alice e cosa sia successo 16 anni prima. A rivelare cosa successe alla bimba appena nata sarà Roberto, il fratello di Emma, che rivelerà di come fu lui ad essere l’artefice della vendita della bambina credendo che con i soldi ricavati avesse potuto sistemare i suoi problemi economici.

Questo però non farà luce sul destino di Alice perché Roberto non riuscirà a dire alla sorella chi sia stato ad acquistare e prendere con se la bimba, avendone quindi perso le tracce. Così Emma cercherà di risolvere da se il mistero che riguarda sua figlia arrivando a tirare le somme sia con Enrico che con un passato che svelerà tutte le carte.

