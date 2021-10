Maurizio Costanzo ospita Pio e Amedeo ne L’Intervista: i comici si raccontano. Il video

Programmi TV

Il secondo ed ultimo appuntamento con il programma di Maurizio Costanzo va in onda in seconda serata mercoledì 27 ottobre 2021 ovviamente su Canale 5. L’apprezzato Maurizio Costanzo nel secondo appuntamento con lo show interessante de L’intervista, ripropone una intensa chiacchierata con due nuovi personaggi famosi nel caratteristico studio a forma di cubo sulle cui pareti continuano a scorrere filmati, immagini e parole che riguardano la loro vita professionale e privata. La nona stagione della trasmissione si conclude con l’appuntamento di questa settimana in seconda serata a partire dalle ore 23:50 con la presenza del duo comico di Pio e Amedeo, che si racconteranno come mai prima nei meandri della loro carriera e vita privata.

Il nona stagione de L’intervista, il programma in cui i Vip si raccontano a Maurizio Costanzo

La seconda serata di Canale 5 è da considerarsi da sempre la casa preferita di Maurizio Costanzo, il giornalista e conduttore che con i suoi interessanti programmi di punta racconta i personaggi famosi come il pubblico non li ha mai visti.

Costanzo infatti è sempre riuscito a mettere a proprio agio tanto gli ospiti del Maurizio Costanzo Show quanto quelli de L’Intervista, creando intorno al loro un’atmosfera colloquiale ed amichevole che in pochi studi televisivi si riesce a trovare.

La brevissima edizione de L’Intervista ha confermato questa chiave intima che ha proposto nel primo appuntamento l’incontro con il mitico Gianni Morandi, che ha raccontato la sua esperienza di vita e gli ultimi periodi difficili dopo l’incidente subito, mentre nel secondo appuntamento di mercoledì 27 ottobre 2021 a fargli compagnia ci saranno gli irriverenti Pio e Amedeo.

Pio e Amedeo arrivano nello studio de L’intervista

Maurizio Costanzo oggi mercoledì 27 ottobre 2021 ospiterà nel suo particolare studio la coppia formata da Pio e Amedeo, i duo comico pugliese che tanto ha fatto discutere con lo show Felicissima Sera.

Il secondo appuntamento metterà a nudo i due comici spogliandoli della consueta maschera dei personaggi che spesso interpretano, facendosi vedere dal pubblico come mai prima. Come anticipato dal video promo che fa da lancio al secondo appuntamento con il programma, il conduttore saprà anche mettere in crisi il duo con le intime domande che riguardano la loro vita privata cercando di capire e far raccontare tanto i loro legami più stretti quanto i loro inizi nelle piccole televisioni prima del grande salto.

Guarda il video: