Carolina Marconi si mostra nuda su Instagram, l’intimo messaggio ai fan: “Ora sono pronta a rinascere”

Gossip

Carolina Marconi torna a mostrarsi sui social e a raccontare una nuova tappa della sua lotta contro il tumore al seno. La showgirl si mostra interamente nuda in vasca da bagno, mostrando ai followers se stessa in tutte le sue fragilità e lanciando un importante messaggio: “Con il tempo ho imparato ad amare le mie cicatrici ed il mio corpo“.

Carolina Marconi si mostra senza veli su Instagram: il messaggio ai fan

Carolina Marconi sta compiendo gli ultimi importanti passi nella sua lotta contro il tumore al seno.

Attraverso Instagram la showgirl ha sempre tenuto informati i followers, raccontando passo dopo passo la battaglia contro la malattia affrontata sempre con coraggio e tenacia. In un nuovo post condiviso sul proprio profilo, la Marconi ha voluto mostrare un altro inedito lato di se stesso, intimo e profondo. Un’immagine in bianco e nero la ritrae completamente nuda, coricata in vasca da bagno, mostrando il suo corpo segnato dalla malattia ma pronto a rinascere.

“Questa sono io oggi…. Il tumore mi ha ucciso in tanti modi (non lo nego, anche se ho sempre cercato di restare forte) ora sono pronta a rinascere.

Eccomi ..nuda come quando sono venuta al mondo… pelatina ma con una voglia di vivere che non so neppure dirvi“: il messaggio condiviso con i followers. E aggiunge: “Qui.. mi vedete come sono, perché con il tempo ho imparato ad amare le mie cicatrici ed il mio corpo“.

Carolina Marconi a un passo dalla svolta: “Mi aspetta l’ultima chemio“

Carolina Marconi a seguire informa i propri followers che la sua battaglia è pronta ad un’importante svolta. A breve, infatti, la showgirl concluderà il ciclo di chemio: “Il 10 novembre mi aspetta l’ultima chemio e non vedo l’ora che finisca questo snervante percorso ..è ora di Risorgere“.

Risorgere, rinascere: questo si è promessa Carolina sin dall’inizio, affrontando ogni tappa di questa lunga lotta con il coraggio di una tigre.

E lancia un ultimo, importantissimo messaggio sul tema della prevenzione e sull’importanza del mese di ottobre: “Sta finendo il mese rosa della prevenzione, ma voi non abbassate mai la guardia. Continuate a fare le visite che servono, prenotate pap test ed ecografie annuali. Amatevi sempre…con affetto Carolina“.