Francesca Cipriani e Alessandro vicini al matrimonio? Le rivelazioni della showgirl: “Non vedo l’ora”

Grande Fratello

Le vicende sentimentali dei protagonisti del Grande Fratello Vip6 sono sempre al centro delle discussioni. Gli avvicinamenti che nascono dentro la casa più spiata d’Italia, infatti, vengono commentati dentro e fuori le mura della stessa. Come il feeling tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè o quello tra Sophie Codegogni e Gianmaria Antinolfi che hanno tenuto banco nei discorsi tra i concorrenti e nei salotti televisi.

Ma anche le relazioni precedenti all’entrata dei Vip nella casa, diventano, a volte, protagoniste del reality show. Così è successo con Francesca Cipriani e il fidanzato Alessandro, diventati entrambi protagonisti del reality.

I due innamorati si sono incontrati più volte nel corso delle puntate serali ed è stato sempre uno show.

Il ragazzo ha perfino fatto sospettare che arrivasse una proposta di matrimonio in diretta. Ma Francesca Cipriani e Alessandro pensano già da tempo al matrimonio, come ha rivelato dalla showgirl ai coinquilini.

Francesca Cipriani e Alessandro: in arrivo il matrimonio

Francesca Cipriani è molto legata al suo fidanzato Alessandro.

Tanto che la showgirl ha avuto delle forti reazioni ogni volta che il ragazzo è andato a trovarla nella casa più spiata d’Italia. Francesca Cipriani ha perfino distrutto parte della scenografia per la foga dell’incontro.

Alessandro ha avuto anche la possibilità di passare qualche giorno nella casa e, prima di andarsene, il ragazzo si è inginocchiato per fare una dichiarazione alla ragazza. Alcuni concorrenti hanno pensato che si potesse trattare di una proposta di matrimonio, come sottolineato da Miriana Trevisan: “Pensavo te la facesse l’altra sera“.

Francesca Cipriani, però, ha già ricevuto da Alessandro una proposta informale di matrimonio.

Francesca Cipriani e Alessandro: il desiderio della showgirl

Francesca Cipriani e Alessandro potrebbero sposarsi presto. La showgirl, infatti, spera di ottenere presto una vera proposta formale dal fidanzato: “Non vedo l’ora che me lo chiede“. La ragazza, però, non si aspettava comunque la richiesta d’amore in diretta televisiva l’altra sera: “Tutti l’avete detto, però in cento secondi“.

Francesca Cipriani ha rivelato ai coinquilini che lei e Alessandro pensano già da un po’ al matrimonio e a una possibile gravidanza: “Si vogliamo sia il matrimonio che un bambino… La proposta ufficiale va fatta… O in privato o pubblica comunque va fatta, non sembra ma sono all’antica.

Adesso sono… nove mesi, sembra che ci conosciamo da una vita“.