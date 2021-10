Manuel Bortuzzo torna a parlare dell’ex fidanzata: il ragazzo travolto dai dubbi al Grande Fratello Vip

Grande Fratello

Nuovi dubbi travolgono Manuel Bortuzzo e il suo passato sentimentale. Il concorrente del GF Vip, parlando della ex fidanzata, commenta enigmatico la fine della loro storia d'amore

Manuel Bortuzzo si lascia travolgere dai pensieri e, al Grande Fratello Vip, torna a parlare del suo passato sentimentale. Confidandosi con Alex Belli in un’intima chiacchierata tra uomini, il giovane nuotatore parla della storia con la sua ex fidanzata e si lascia scappare una frase enigmatica. I suoi dubbi lasciano spiazzato il coinquilino e mettono in discussione la sua ritrovata complicità con Lulù Selassié nella Casa.

Manuel Bortuzzo e l’ex fidanzata: “Ci siamo lasciati?”

Al Grande Fratello Vip torna a galla il passato sentimentale di Manuel Bortuzzo.

Il giovane nuotatore, uno dei protagonisti del reality di Canale 5, si è spesso ritrovato a fare i conti con le persone che hanno segnato il suo percorso di vita. E fra queste rientra anche l’ex fidanzata, della quale ha voluto parlare nel corso di una chiacchierata in Casa a tu per tu con Alex Belli.

Confidandosi con il coinquilino, Manuel ha parlato di lei e dei ricordi positivi che ha conservato. A tal punto che Belli gli chiede conferma: “Quindi vi siete lasciati bene, c’è un rapporto di simbiosi“.

Ma enigmatica è la risposta del ragazzo che, riprendendo le parole dell’attore, si chiede dubbioso fra sé e sé: “Sì, ma ci siamo lasciati?“. Una risposta che ha lasciato spiazzato il coinquilino che, con un “Ta-ta-ta-taan” proprio dei momenti di suspance, scopre che tra i due ragazzi potrebbe essere rimasto qualcosa in sospeso.

Manuel Bortuzzo e il riavvicinamento a Lulù Selassié al GF Vip

Manuel Bortuzzo, parlando con Alex Belli, ha parlato della ex ma non è stato specificato quale. Si tratta di Martina, colei che era presente al momento dell’incidente che ha coinvolto il nuotatore, o la sua ultima fidanzata Federica che è anche venuta in studio al Grande Fratello Vip?

Quello che è certo, però, è che la misteriosa risposta di Bortuzzo ha nuovamente messo in discussione il suo rapporto con Lulù Selassié.

Dopo un breve periodo di distacco, la coppia negli ultimi giorni si è riavvicinata scambiandosi baci in bocca e momenti di pacifico confronto. Segno di una probabile intesa ritrovata, anche se nel passato sentimentale del ragazzo pare esserci ancora qualcosa di irrisolto.