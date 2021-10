Sanremo Giovani prende forma: tutti i 46 nomi di chi si giocherà l’accesso al Festival

Programmi TV

Il Festival di Sanremo 2022 accende in maniera ufficiale i suoi motori per arrivare alla settimana clou nella quale si svolgerà la gara da martedì 1 febbraio a sabato 5 febbraio 2022. Il direttore artistico Amadeus e la squadra di organizzatori, dopo aver reso noto i meccanismi che eleggeranno il vincitore, hanno rilasciato la prima lista dei partecipanti alle audizioni di Sanremo Giovani, il contest che consentirà a 2 artisti di partecipare alla gara con i così detti Big della musica italiana. Il torneo di qualificazione vede tanti nomi nuovi della scena musicale italiana insieme ad alcuni più conosciuti provenienti dai maggiori talent show italiani come X Factor ed Amici.

Ecco la lista con tutti i nomi ammessi alla gara.

Sanremo Giovani: la lista dei 46 artisti ammessi al contest

La lista di artisti che hanno conquistato l’accesso a giocarsi un posto a Sanremo Giovani è veramente folta e ricca di gradite sorprese. I nomi ammessi alle audizioni dal vivo vedono infatti impegnati anche dei nomi noti di talent di successo come X Factor ed Amici, a partire da My Drama, dai Manitoba e da Blind fino ad Enula.

Una lista lunghissima composta da 46 artisti che parteciperanno alla prima scrematura del contest con un unico obiettivo in testa: risultare tra i due vincitori di Sanremo Giovani per accedere alla gara vera e propria del Festival di Sanremo. Tutti i nomi:

Bais – “Che fine mi fai”, Udine

– “Che fine mi fai”, Udine Federico Baroni – “Chilometri”, Cesena (Fc)

– “Chilometri”, Cesena (Fc) Martina Beltrami – “Parlo di te”, Torino

– “Parlo di te”, Torino Berna – “Re Artù”, Catania

– “Re Artù”, Catania Blind – “Non mi perdo più”, Perugia

– “Non mi perdo più”, Perugia Edoardo Brogi – “Pioveranno sassi”, Poggibonsi (Si)

– “Pioveranno sassi”, Poggibonsi (Si) Carolina – “Nemmeno le nuvole”, Cremona

– “Nemmeno le nuvole”, Cremona Thomas Cheval – “Sale”, Ferrara

– “Sale”, Ferrara Ditta Marinelli (Duo) – “Male Malo Mala”, Roma

(Duo) – “Male Malo Mala”, Roma Drama – “Ma tu lo sai che”, Varese

– “Ma tu lo sai che”, Varese Elasi – “Lap dance”, Alessandria

– “Lap dance”, Alessandria Enula – “Il buio (Mi calma)”, Milano

– “Il buio (Mi calma)”, Milano Esa – “Come mai”, Francia

– “Come mai”, Francia Esseho , “Arianna”, Roma

, “Arianna”, Roma Francesco Faggi – “Mentalmente instabile”, Forlì

– “Mentalmente instabile”, Forlì Matteo Faustini – “Autogol”, Brescia

– “Autogol”, Brescia Marta Festa – “Tiberio”, Milano

– “Tiberio”, Milano Diego Formoso – “Anche una sola notte”, Roma

– “Anche una sola notte”, Roma Fusaro – “Senza coloranti aggiunti”, Chivasso (To)

– “Senza coloranti aggiunti”, Chivasso (To) Giuse – “The Lizia Bee Gees”, Palermo

– “The Lizia Bee Gees”, Palermo Kaze – “Volevo portarti al mare”, Kenya

– “Volevo portarti al mare”, Kenya Malvax (Gruppo) – “Zanzare”, Modena

(Gruppo) – “Zanzare”, Modena Angelina Mango – “La mia buona colazione”, Potenza

– “La mia buona colazione”, Potenza Manitoba – “Pesci”, Firenze

– “Pesci”, Firenze Matilde G – “Lasciami qui”, Roma

– “Lasciami qui”, Roma Mida – “Lento”, Venezuela

– “Lento”, Venezuela Melissa Morandini – “Rumore”, Massa (Ms)

– “Rumore”, Massa (Ms) Giulia Mutti – “Notte Fonda”, Lucca

– “Notte Fonda”, Lucca Mydrama – “Soli”, Lodi

– “Soli”, Lodi Nebraska – “Jonio”, Locri (Rc)

– “Jonio”, Locri (Rc) Nuvolari – “Farabutto”, Piacenza

– “Farabutto”, Piacenza Obi – “Ispirazione”, Torino

– “Ispirazione”, Torino Oli? – “Smalto e tinta”, Belluno

– “Smalto e tinta”, Belluno Opposite (Duo) – “Settembre”, Carpi (Mo)

(Duo) – “Settembre”, Carpi (Mo) Quomo – “Animali”, Napoli

– “Animali”, Napoli Matteo Romano – “Testa e croce”, Cuneo

– “Testa e croce”, Cuneo Royahl – “Trap boy”, Catania

– “Trap boy”, Catania Samia – “Fammi respirare”, Yemen

– “Fammi respirare”, Yemen Santi Francesi (Duo) – “Signorino”, Cuorgne’ (To)

(Duo) – “Signorino”, Cuorgne’ (To) Scozia – “Britney”, Nardo’ (Le)

– “Britney”, Nardo’ (Le) Tananai – “Esagerata”, Milano

– “Esagerata”, Milano Aurora Tumiatti – “Maschere”, Milano

– “Maschere”, Milano Viito – “Naturale”, Bari

– “Naturale”, Bari Yuman – “Mille notti”, Roma

– “Mille notti”, Roma Zo Vivaldi – “Spero di star male”, Milano

– “Spero di star male”, Milano Simo Veludo – “Anni ’60”, Moncalieri (To) – Vincitore Castrocaro

Festival di Sanremo 2022: la nuova formula di Sanremo Giovani

Tutti gli artisti in gara si scontreranno tra di loro ed avranno a che fare con le novità introdotte da Amadeus per aggiungere ulteriore pepe alla competizione e ridurre il gap che con il tempo che passa. Il conduttore ha infatti eliminato la categoria Nuove Proposte nel prossimo Festival di Sanremo ed ha introdotto delle importanti novità per il contest di Sanremo Giovani che porteranno ad eleggere i 2 artisti che raggiungeranno i 22 Big per la gara finale.