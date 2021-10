Verissimo anticipazioni: ospiti della trasmissione di Silvia Toffanin in onda sabato 30 e domenica 31 ottobre

Programmi TV

Tanti nuovi attesi ospiti saranno presenti in studio per raccontarsi a Silvia Toffanin ed ai suoi telespettatori. I nomi degli ospiti di sabato 30 ottobre e domenica 31 ottobre 2021.

Verissimo torna a fare compagnia al pubblico di Canale5 con il suo doppio appuntamento settimanale. La rete è pronta ad ospitare nuovamente la conduttrice Silvia Toffanin con due puntate che vanno in onda sabato 30 ottobre e domenica 31 ottobre. Il doppio appuntamento inizierà come al solito a partire dalle ore 16:30 sul canale televisivo ed in contemporanea anche in streaming su Mediaset Infinity, quando la conduttrice aprirà di nuovo in studio per intervistare gli ospiti e gli amici che la raggiungeranno per farle compagnia con i loro toccanti racconti. Tutti gli ospiti di Verissimo nelle puntate in onda sabato 30 e domenica 31 ottobre su Canale5.

Gli ospiti di Verissimo nella puntata di sabato 30 ottobre e domenica 31

Per la gioia dei suoi tanti affezionati telespettatori, Verissimo torna su Canale5 con un nuovo doppio appuntamento settimanale nel quale Silvia Toffanin sarà in compagnia di tantissimi ospiti. La conduttrice sarà al centro del suo studio per fare compagnia al pubblico a partire dalle ore 16:30 quando torneranno le sue intense ed interessanti interviste.

Anche sabato 30 e domenica 31 ottobre 2021 saranno tanti gli ospiti intervistati dalla conduttrice. Nel primo appuntamento di sabato saranno presenti in studio la cantante Gaia, che parlerà di se e dei suoi nuovi progetti musicale presentando la sua Alma. A fare compagnia alla giovane ci sarà una apprezzata attrice che presto tornerà su Canale5 con la fiction Storia di una famiglia per bene, stiamo parlando di Simona Cavallari. Ed ancora ci saranno Rita Pavone e Nancy Brilli.

Verissimo, gli ospiti di domenica

Nella puntata di domenica 31 ottobre aprirà il suo cuore a Silvia Toffanin la showgirl Eleonora Pedron con la sua toccante storia di vita.

Per tutti gli amanti della musica italiana arriverà in studio anche Claudio Baglioni che non solo si racconterà passando per le tappe importanti della sua carriera ma anticiperà anche qualcosa del suo nuovo show presto in prima serata sul canale. Infine l’ultimo grande ospite di domenica 31 ottobre sarà Michelle Hunziker che parlerà di se alla vigilia del debutto della nuova stagione di All together now.