Ballando con le Stelle anticipazioni: il ballerino per una notte nella terza puntata del 30 ottobre

Torna su Rai1 il talent che fa ballare i concorrenti vip nella gara di quest'anno. Scopri chi sarà l'ospite speciale della puntata di sabato 30 ottobre 2021 che si presterà come ballerino.

Ballando con le Stelle affronterà presto la sua terza puntata stagionale. Milly Carlucci è pronta a tornare con il programma nell’appuntamento che andrà in onda sabato 30 ottobre 2021 con la terza puntata a partire dalle ore 20:35. Al fianco della conduttrice tornerà nuovamente la giuria capitanata da Carolyn Smith che vede la presenza di Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni, oltre all’immancabile Selvaggia Lucarelli. Al centro della puntata ovviamente la gara, che la scorsa puntata ha fatto segnare la sua prima eliminazione estromettendo il fisico Valerio Rossi Albertini, ed anche la simpatica presenza di un nuovo ballerino per una notte alla ricerca del tesoretto da regalare ai ballerini.

Ballando con le Stelle: il bilancio della seconda puntata dello show

Ballando con le Stelle è tornato nel suo consueto spazio nella prima serata di Rai1 con la sua sedicesima edizione condotta ovviamente dall’iconica Milly Carlucci. Sabato 23 ottobre 2021 si è tenuta la seconda puntata della trasmissione che ha visto confrontarsi i 13 aspiranti ballerini a colpi di passi di ballo.

Mentre in studio andava in scena la gara tra i ballerini, Milly Carlucci affrontava in una battaglia degli ascolti Canale5 ed il programma Tú sí que vales che ha avuto la meglio con il 23,8% di share. Ballando con le Stelle si è fermato al secondo posto di questa particolare classifica facendo comunque segnare un convincente 22,3%.

Ballando con le Stelle: la terza puntata ed il nuovo ballerino per una notte

La terza puntata dello show andrà in onda sabato 30 ottobre 2021 e potrà subito essere l’occasione per Ballando con le Stelle di cercare di battere la concorrenza nella gara degli ascolti mentre i suoi ormai 12 ballerini Vip continueranno a sfidarsi in pista.

La seconda puntata ha visto la prima eliminazione di questa stagione con il fisico Valerio Rossi Albertini che ha salutato il programma già rimasto orfano temporaneamente di Mietta per le vicende polemiche legate alla sua positività al Covid-19.

Sarà presente anche in questa puntata un nuovo ballerino per una notte, stando alle anticipazioni di Davide Maggio, che si cimenterà con la caccia al tesoretto da regalare ai Vip in gara. La trasmissione vedrà alle prese con una coreografia che si preannuncia già scoppiettante il giurato di Tale e quale Show Cristiano Malgioglio.