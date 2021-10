Bianca Gascoigne, un post conferma le voci che la vogliono single: la frecciatina nello scatto social

TV e Spettacolo

Bianca Gascoigne è una dei concorrenti della nuova edizione di Ballando con le stelle. La figlia dell’ex calciatore è da qualche tempo al centro del gossip per via di alcune voci sulla sua relazione con il fidanzato Kris Boyson. I due erano legati da inizio 2020, ma secondo alcuni gossip si sarebbero lasciati. A lungo non vi sono state conferme su loro, ma recentemente la concorrente del talent di Rai 1 ha pubblicato un post che sembrerebbe destare forti sospetti.

Bianca Gascoigne e le voci sulla crisi con il fidanzato

Figlia dell’ex calciatore Paul Gascoigne, Bianca, lavora come modella e influencer e il 16 Ottobre 2021 ha debuttato nei panni di ballerina a Ballando con le Stelle.

Da qualche tempo è inoltre finita sotto i riflettori per i rumor che circolano attorno al suo ormai ex fidanzato, Kris Boyson, un personal trainer inglese, con cui avrebbe avuto una relazione sentimentale. Il loro rapperto sarebbe durato dall’inizio del 2020 ed è sfociato in una convivenza nel corso del primo lockdown. A quanto pare però, fra i due vi sarebbero state alcune difficoltà legate alla ex moglie, Katie.

Stando ad alcune fonti esperte di gossip, la donna si sarebbe recata sotto casa della coppia con i cinque figli.

Da parte di Bianca non sembrerebbe esservi stata alcuna risposta alle voci sul loro conto. Solamente una fonte anonima avrebbe riferito al The sun, un periodico britannico, che “Bianca e Kris hanno deciso di separarsi e non hanno più una relazione”. Come motivazione della scelta della coppia si sarebbe inoltre parlato di impegni di lavori incompatibili.

Bianca Gascoigne e la frecciatina sulle “donne single” sui social

Nonostante si vociferi che i Bianca e Kris siano rimasti in buoni rapporti, come si è visto nessuno dei due ha mai parlato pubblicamente della fine del loro amore.

Pochi giorni fa però, la conferma della rottura sarebbe giunta dalla modella stessa, che ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram con la seguente didascalia: “To all the single ladies“. Nell’immagine indica inoltre on le dita la mancanza di un anello all’anulare, che potrebbe essere interpretato come prova del suo stato sentimentale attuale.

L’ultima foto con Krys sul profilo Instagram della modella risale al 28 Settembre 2021. Questo post però sembra essere l’ulteriore prova delle voci sulla loro rottura.