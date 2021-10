Rossano Rubicondi come è morto, svelata la malattia dell’attore scomparso: “Sembrava una cosa da niente”

TV e Spettacolo

Rossano Rubicondi è morto ieri: l’attore, modello e personaggio televisivo è scomparso a soli 49 anni. A darne annuncio Simona Ventura tramite un tweet, un fulmine a ciel sereno che tuttavia non ha specificato a cosa sia stata dovuta la sua prematura morte. A rivelarlo è Roberto Alessi, che svela la malattia di cui soffriva Rossano Rubicondi.

Rossano Rubicondi, la causa di morte dell’attore e ex marito di Ivana Trump

Immediato il cordoglio del mondo dello spettacolo per la morte di Rossano Rubicondi: il quarto marito di Ivana Trump e due volte concorrente all‘Isola dei Famosi è morto a meno di 50 anni e a stando a quanto riportato in queste ore da Roberto Alessi di Novella 2000, la causa è una malattia.

Al Corriere della Sera, ha dichiarato: “Sapevo che aveva un melanoma, lo avevo incontrato un anno fa a cena da amici. Aveva un cerotto sulla mano. Sembrava una cosa da niente“. Invece, a quanto pare, la situazione era molto più grave: “So che ha affrontato cure pesanti – aggiunge Alessi – Prima della pandemia, aveva avviato un progetto di ristorazione vicino a Miami.

Stava aprendo un ristorante e sì era inventato il format due spaghi e una canzone: faceva cucina e canzoni a domicilio dei milionari”. Toccante il ricordo del giornalista: “Era un ragazzo molto molto simpatico e molto buono“.

Lo stesso Alessi, però, dalle pagine online del rotocalco puntualizza poi: “Dall’America qualcuno mi sottolinea che non si trattava appunto di un melanoma, ma di un tumore ai reni e che si sia rifiutato di fare la chemioterapia classica“. L’attore avrebbe seguito “una cura sperimentale che in un primo momento sembrava anche funzionare“.

Morto Rossano Rubicondi, il ricordo di Roberto Alessio sull’attore e Ivana Trump

Anche Vladimir Luxuria ha parlato della malattia di Rossano Rubicondi.

A Fanpage, l’ex compagna naufraga dell’Isola dei Famosi 6 ha detto: “Della sua malattia non aveva fatto sapere nulla a nessuno. Perché lui era così, per lui la vita era mettere buonumore, divertirsi con gli altri“. Sempre Novella 2000, invece, ha dedicato un articolo-ricordo dell’attore e modello scomparso a 49 anni nella giornata di ieri, 29 ottobre 2021. Alessi sottolinea infatti come la sua morte sia stata stata commemorata da ogni parte del mondo: “Tutti hanno scritto o mi hanno chiamato per sapere di più e comprendere.

O semplicemente per commentare quello che è stato un uomo che, in fondo, non aveva un talento particolare. Non era un cantante, artista o imprenditore. Però ha regalato la sua allegria a tutte le persone che lo hanno avvicinato“.

Roberto Alessi poi ha voluto soffermarsi su un punto riguardo la vita privata di Rossano Rubicondi, il celebre matrimonio con Ivana Trump: “Ci tengo molto a sottolineare come si è comportata bene Ivana Trump nei confronti di Rossano. Nell’ultimo anno ha rinunciato a qualsiasi tipo di vacanza, a Palm Springs dove ha la casa, a Saint Tropez dove anche lì ha la casa per stare vicino a Rossano“.

Pare inoltre che abbia pagato le cure sanitarie dell’attore e che gli sia stata vicino fino all’ultimo. “Qualcuno mi racconta anche che era proprio messo veramente molto male, perché è stata una malattia che l’ha duramente provato. L’accaduto ha colpito tanto l’ambito televisivo” ha spiegato.