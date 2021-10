Amazon Prime Video: tutte le nuove serie tv ed i nuovi film in arrivo nel mese di novembre 2021

Serie TV - Fiction

Carlo Verdone sbarca sul catalogo di Amazon Prime Video con la sua prima serie tv. Questo titolo e tanti altri ancora giungeranno in catalogo a partire dal 1 novembre 2021. Leggi la lista completa.

Nel mese di novembre tanti abbonati di Amazon Prime Video potranno gustarsi le tante novità che faranno il loro debutto in catalogo a partire dall’1 novembre 2021. Saranno tanti i nuovi contenuti che arriveranno sulla piattaforma di streaming come la prima serie firmata, diretta ed interpretata da Carlo Verdone dal titolo Vita da Carlo, uno dei tanti nuovi prodotti originali esclusivi di Amazon che saranno affiancati anche da tanti contenuti già noti al pubblico come lo sbarco della serie di film di Alien. Tutti i titoli che arrivano su Amazon Prime video a partire dall’1 novembre 2021.

Amazon Prime Video: la lista delle nuove aggiunte di novembre 2021

Per Amazon Prime Video quello di novembre sarà un mese ricco di novità dal punto di vista delle nuove uscite in arrivo sul suo già ampissimo catalogo.

La lunga lista dei nuovi prodotti che sbarcano sul catalogo è infatti ben ricca di novità tra le più varie contando tra serie tv e film, sia come contenuti originali che come contenuti già visti dal pubblico in sala oppure su altr piattaforme.

Ecco l’elenco dei contenuti, tra film, serie tv e docufilm che sbarcano su Amazon Prime Video a partire dall’1 ottobre 2021 e che saranno disponibili in dotazione con il proprio abbonamento:

Le uscite dell’1 novembre 2021 su Prime video:

50/50

Alien

Alien 3

Alien vs.

Predator

Alien resurrection

Alpha dog

American killer

L’attimo fuggente

Eragon

Fantastic Mr. Fox

Gnomeo e Giulietta

In time

E ancora:

Jane Eyre

Nato il quattro luglio

I figli degli uomini

Crazy, stupid love

Johnny English

Mrs. Doubtfire

L’amore secondo Dan

Predator 2

Rushmore

Chi ha incastrato Roger Rabbit

The Lucy show

The Roy Rogers show

Le uscite del 5 novembre 2021:

The electrical life of Louis Wain

Vita da Carlo

Le uscite del 12 novembre 2021:

Mayor Pete

Ben: respira

Le uscite del 19 novembre 2021:

La ruota del tempo

Le uscite del 24 novemebre 2021: