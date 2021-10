Carlo Conti e la Rai guardano al futuro: cosa potrebbe succede nella primavera di casa Rai

Programmi TV

Carlo Conti sarà ancora uno dei volti di punta della televisione pubblica anche per il 2022. Scopriamo cosa bolle in pentola per la Rai ed il conduttore.

Carlo Conti è senza ombra di dubbio uno dei conduttori di punta della televisione pubblica e, al pari di Amadeus, rappresenta il presente ed il futuro della Rai. Facile pensare che si punti ancora su di lui da qui ai prossimi mesi se non anni, con il 2022 che si aprirà con il tanto annunciato Tali e quali, la versione Nip del rilanciato e confermatissimo Tale e quale Show. E cosa ci sarà in programma dopo che a gennaio si chiuderà questa esperienza televisiva? Tra il ritorno di alcuni dei suo format di successo e l’avvio di qualche nuovo show, la Rai sta pensando già a cosa potergli affidare nelle primavera del 2022.

Che ne sarà di Carlo Conti? Tutti i rumors sul futuro in Rai

Carlo Conti sta continuando a confermarmi come il mattatore del venerdì sera con il suo rilanciatissimo Tale e quale Show, dove il programma si sta aggiudicando uno scontro di ascolti dopo l’altro facendo segnare delle medie ben superiori rispetto alle ultime edizioni che sembravano sancire quasi l’abbandono al format.

Nulla di tutto ciò se si pensa che addirittura il programma avrà non solo il così detto Torneo, nel quale si sfideranno i migliori di questa edizione contrapposti a quelli della scorsa, ed anche una tanto attesa versione Nip a gennaio del 2022 nella quale i protagonisti saranno gli imitatori scelti tra il pubblico della trasmissione.

Sarà un avvio di anno nuovo con il botto per il conduttore che nei sabato di gennaio accompagnerà il pubblico alla scoperta delle più svariate imitazioni. E poi cosa ne sarà di Carlo Conti? Facilissimo credere che la Rai ci punterà ancora una volta anche nella primavera 2022 dopo gli ascolti incoraggianti dei venerdì sera autunnali.

I programmi che potrebbe condurre Carlo Conti

In questo scenario di fiducia reciproca tra il conduttore e la rete, è tempo per la Rai di ragionare sulle prossime mosse e capire quali programmi eventualmente affidare a Carlo Conti a partire dalla prossima primavera. Stando a quello che rivela TvBlog, le strade potrebbero essere due: affidargli un format tutto nuovo o rilanciare qualche altro programma già visto o condotto dal toscano.

Se per i nuovi format si guarderebbe all’estero, in modo da importare qualche nuova idea dalle televisioni straniere, senza però essere così convinti della scelta, si vocifera di uno show dal titolo di The Watch che non ha scaldato tanti cuori all’estero, quello che sembrerebbe più indicato sarebbe il ritorno in pista di qualcosa di già visto.

Ed allora in primavera il conduttore potrebbe dirigere nuovamente un’altra edizione de I Migliori anni, format amatissimo dai nostalgici della musica e tv del passato, oppure una nuova edizione di Top Ten, il programma che metteva di fronte a sfidarsi due squadre di Vip alla scoperta degli usi e costumi degli italiani. Vedremo quel che sarà.