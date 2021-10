Domenica in, anticipazioni della settima puntata del 31 ottobre: gli ospiti di Mara Venier

Programmi TV

Nel corso della puntata più breve di domenica 31 ottobre 2021, Domenica In vedrà la partecipazione di tanti graditi ospiti per commentare Ballando con le Stelle e per raccontarsi.

La domenica pomeriggio di Rai1 come da tradizione è da passare con Mara Venier e con la sua Domenica In. La settima puntata dello show torna con un appuntamento più breve fissato in calendario a partire dalle ore 14:00 di domenica 31 ottobre 2021 che si concluderà intorno alle ore 16 per cedere la linea al Tg1 e alla conferenza stampa del presidente del Consiglio Mario Draghi per la chiusura del G20. Nonostante il tempo ridotto la trasmissione condotta dalla zia Mara farà di tutto per intrattenere il pubblico con la sua formula consolidata che vede la presenza di tanti ospiti insieme al consueto spazio dedicato a Ballando con le Stelle.

Scopri le anticipazioni e gli ospiti della settima puntata in onda domenica 31 ottobre 2021.

Domenica In: le anticipazioni della puntata di domenica 31 ottobre 2021

La puntata di domenica 31 ottobre 2021 inizierà alle ore 14:00 in diretta su Rai 1 insieme alla conduttrice Mara Venier che andrà spedita fino alle ore 16:00, come al solito a fare da padrona di casa negli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ in Roma. Il settimo appuntamento con la trasmissione sarà più breve del solito per via del passaggio di consegne con la conferenza stampa del presidente del Consiglio Mario Draghi per la chiusura del G20 che questi giorni s è tenuto a Roma.

La trasmissione però vedrà coinvolti come al solito tanti ospiti che raggiungeranno la conduttrice come nella prima parte dello show, quando sarà dedicata al commento della terza puntata di Ballando con le Stelle con la presenza del giudice Ivan Zazzaroni, dei concorrenti Memo Remigi e Fabio Galante oltre all’opinionista Alessandra Mussolini ed alla presenza di Roberto Alessi. Anche Tale e Quale Show avrà il suo spazio con l’intervista ad Alba Parietti.

Gli ospiti di Mara Vienier nella puntata di domenica 31 ottobre 2021

La puntata più breve di domenica 31 ottobre vedrà comunque la partecipazione di due ospiti di rilievo che provengono dal cinema nostrano. Saranno presenti in studio sia Gabriele Muccino, regista romano di successo che ha conquistato Hollywood al fianco di Will Smith qui per presentare la sua ultima fatica letteraria, ed anche Ferzan Ozpetek, in studio per raccontare il suo impegno come testimonial dell’AIRC (Associazione italiana per la ricerca sul cancro).