Vita da Carlo pronta a sbarcare su Amazon Prime Video: il nuovo trailer ufficiale e la data di uscita

Serie TV - Fiction

Amazon Prime Video ha rilasciato qualche giorno fa il nuovo trailer ufficiale del nuovo progetto per la piattaforma scritto ed interpretato da Carlo Verdone. Il catalogo ha infatti pubblicato il video di un minuto nel quale si può intuire ampiamente la trama della serie tv in 10 puntate, ormai pronta a fare il loro debutto tra qualche settimana. In Vita da Carlo l’attore affronta una crisi artistica che lo porterà a subire il fascino di una candidatura a sindaco.

Vita da Carlo: il trailer rilasciato da Amazon Prime Video

Amazon Prime Video in questi giorni ha rilasciato il primo trailer ufficiale del primo progetto seriale di uno degli attori italiani più amati degli ultimi 40 anni.

Carlo Verdone è infatti il protagonista, in chiave sia attoriale che di regia, delle dieci puntate che compongono Vita da Carlo.

I suoi tanti fan potranno gustare presto il nuovo lavoro dell’attore e regista romano che a porta sul piccolo schermo il suo personaggio, un regista che per tanto tempo è stato un numero uno e che ora vorrebbe dare una svolta drammatica alla sua carriera.

A mettersi di traverso sarà però una evidente crisi artistica mista alle pretese del suo produttore che invece spinge per farlo restare tale a se stesso, preferendolo ancora nella sua celebre chiave comica.

In mezzo a queste premesse ed a tanti amici che anche loro fanno i conti con le crisi sentimentali e quelle data dall’età, Verdone arriverà a pensare di voler aiutare i suoi concittadini di Roma lasciandosi trasportare dalle sirene che lo vorrebbero come sindaco.

Guarda il trailer:

Vita da Carlo: quando arriva su Amazon Prime Video

L’attore e regista romano è pronto a sbarcare nuovamente su Amazon Prime Video, dopo l’arrivo del suo ultimo film Si vive una volta sola, a partire da venerdì 5 novembre 2021 quando verranno svelate le 10 puntate della prima stagione di Vita da Carlo.

Verdone e gli altri famosi in Vita da Carlo

Nel cast della serie ci sono anche altri famosi della tv e del cinema italiano: Max Tortora, Monica Guerritore, Andrea Pennacchi, Alessandro Haber, Antonello Venditti, Paolo Calabresi e, a sorpresa, anche Morgan.