Ballando con le Stelle anticipazioni: chi è il ballerino per una notte nella quarta puntata del 6 novembre

Torna su Rai1 il talent show che fa ballare i concorrenti vip che ce la stanno mettendo tutta per conquistarsi la finale. Scopri chi sarà l'ospite speciale della puntata di sabato 6 novembre 2021 e che ballerà per il famoso tesoretto.

Ballando con le Stelle andrà presto in onda con la sua quarta puntata stagionale quando a condurre ci sarà come sempre Milly Carlucci. Sabato 6 novembre 2021 sarà l’occasione per gustarsi un nuovo appuntamento con i balli scatenati dei Vip in gara, giudicati ovviamente dalla giuria capitanata da Carolyn Smith e composta anche da Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni, oltre a Selvaggia Lucarelli. La gara andrà avanti spedita con una nuova eliminazione dopo il colpo di scena della scorsa puntata che ha visto il gesto di Al Bano e con un nuovo ballerino per una notte a caccia del tesoretto da donare alle coppie di ballerini in gara.

Ecco chi si tratta.

Ballando con le Stelle: il bilancio della terza puntata dello show

Ballando con le Stelle continua ad essere il protagonista del sabato nella prima serata di Rai1 con la sua sedicesima edizione condotta da Milly Carlucci. Sabato 30 ottobre 2021 si è tenuta la terza puntata del talent show per aspiranti ballerini Vip che si stanno sfidando nella gara che eleggerà il migliore ballerino di questa edizione.

La gara ha visto l’inaspettata eliminazione di Al Bano che, a dire il vero, ha scelto da se di salutare il programma per preservare la salute della sua maestra di ballo, consentendo così di farla franca a Memo Remigi e Fabio Galante.

Milly Carlucci invece è stata la protagonista indiscussa della serata grazie alla sua conduzione che ha tenuto sull’attenti ben 3.578.000 spettatori per un totale del 21,81% di share. Un dato in leggero ribasso rispetto a quello della settimana precedente che di certo non l’ha aiutata a battere la concorrenza di Canale5 e del suo programma Tú sí que vales che ha avuto la meglio con il 23,46% di share.

Ballando con le Stelle: nella quarta puntata una nuova bellerina per una notte

La quarta puntata dello show andrà in onda sabato 6 novembre 2021 e darà subito al programma l’opportunità di imporsi nella gara degli ascolti contro la concorrenza. Per farlo la squadra di Ballando con le Stelle si allargherà ulteriormente facendo spazio ad un nuovo ballerino per una notte.

In questo caso a farla da padrone sarà la presenza della prima donna scelta a conquistare il tesoretto da regalare ad una fortunata coppia di ballerini. Rivela Tvblog che ci sarà infatti Sandra Milo, apprezzata attrice e conduttrice televisiva che per la prima volta sbarca nel programma di Milly Carlucci.