Grande Fratello Vip 6 anticipazioni dell’1 novembre: cosa vedremo questa sera su Canale5, gli ospiti

Torna in televisione il reality show più chiacchierato del web con una nuova scoppiettante puntata che di certo non lascerà deluso il pubblico. Ecco cosa vedremo questa sera.

Oggi lunedì 1 novembre 2021 va in onda su Canale5 una nuova scoppiettante puntata del Grande Fratello Vip 6 condotta da Alfonso Signorini. Il conduttore sarà chiamato a destreggiarsi tra le tante tematiche che saranno trattate in puntata dopo i sorprendenti avvenimenti della festa di Halloween che in queste ore hanno monopolizzato l’attenzione dei social. Il reality show torna nuovamente in compagnia delle opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe pronte come sempre ad intervenire ed a commentare dallo studio. Ecco tutto quello che vedremo questa sera in televisione su Canale5 a partire dalle ore 21:30 circa.

La nuova puntata di lunedì 1 novembre del GF Vip6

Torna su Canale5 con il suo primo appuntamento settimanale il Grande Fratello Vip6, nell’appuntamento di lunedì 1 novembre 2021 che già promette scintille. Gli animi della casa si sono scaldati nelle ultime ore in seguito alla festa organizzata per Halloween che ha reso bollente l’aria nella casa più spiata d’Italia, in seguito ai baci scenici tra Soleil, Sophie ed Alex Belli che hanno fatto parlare tanto fuori dalle mura di Cinecittà.

Alfonso Signorini di sicuro starà preparando una puntata scoppiettante che parlerà anche delle ultime liti scoppiate nelle ultime sere e che vedrà anche l’esito del televoto a 3 per sancire il preferito del pubblico tra Carmen Russo, Francesca Cipriani e Gianmaria Antinolfi.

Le anticipazioni della puntata di oggi

Nelle ultime ore il profilo ufficiale di Instagram ha fornito qualche anticipazione sulla puntata in onda questa sera lunedì 1 novembre 2021.

Innanzitutto ci sarà una toccante sorpresa per Sophie che potrà rivedere suo padre, mentre a fare da guest star della puntata ci sarà Iva Zanicchi che sarà presente per commentare le gesta dei coinquilini oltre che per annunciare il suo nuovo programma D’Iva in onda giovedì 4 novembre sempre su Canale5.

Insieme alle sorprese per gli inquilini della casa si farà sicuramente un gran parlare della festa di ieri sera che non solo ha reso l’aria bollente ma ha anche fatto scoppiare Alex nei confronti di Gianmaria ed Aldo con delle pesanti accuse che di certo Signorini non farà passare inosservate.