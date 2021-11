Caro carburante, nuovo balzo di benzina e gasolio: quanto costano ora. Dati peggiori solo nel 2014

Economia

La crisi energetica sta minando sempre più i costi delle materie prime: luce, gas, carburante, ma anche pane e pasta... l'Europa ha fatto sapere che la situazione non è destinata a migliorare

Continua inesorabile l’aumento dei prezzi del carburante, alimentando le preoccupazioni generali dei consumatori e delle associazioni dei consumatori anche in vista del periodo delle festività natalizie. Da settimane lo spauracchio degli aumenti si aggira su tutta l’Europa e in diversi Paesi del mondo come la Cina; i settori maggiormente colpiti sono quelli delle materie prime che hanno già causato un aumento dei prezzi delle bollette di luce e gas.

A questi si sono aggiunti anche benzina, diesel e Gpl; non solo, un recente studio di Federconsumatori ha evidenziato anche un aumento nei prezzi di beni di prima necessità come pane e pasta.

Aumenti di questo tipo non si registravano in Italia dal mese di ottobre 2014, quando il gasolio aveva raggiunto 1,749 euro al litro.

Carburante: mai prezzi così alti dal 2014

A rendere noto il nuovo aumento dei prezzi del carburante è stato un rapporto del Mise-Ministero Sviluppo Economico. Secondo i dati aggiornati (settimanalmente) il prezzo medio della benzina è salito a 1,7749 euro al litro, con un aumento di 3,41 centesimi rispetto alla settimana precedente.

La stessa crescita ha coinvolto anche il gasolio, che ha registrato un balzo di +5,18 centesimi arrivando ad un costo di 1,613 euro al litro. Male anche il Gpl, aumentato a 0,83 euro, con un balzo di +4,53 centesimi.

Aumentato il costo dei barili e la quotazione dei prodotti raffinati

Il caro carburante è direttamente connesso all’aumento del Brent (termine che indica il petrolio di riferimento europeo, si tratta di un prodotto leggero risultato dell’unione della produzione di 19 campi petroliferi nel Mare del Nord), ora tornato a quota 85 dollari al barile.

Con l’aumento dei prezzi dei prodotti raffinati nel mediterraneo aumentano anche i prezzi alla pompa. Secondo la Staffetta Quotidiana l’aumento si registra anche per i prezzi Gnl alla pompa che ora sale di 33 centesimi pari a 1,822 euro/kg.

Quanto costano ora benzina, diesel e Gpl

Ad oggi i prezzi della benzina sono di 1,750 euro al litro, diesel a 1,615 euro al litro, Gpl, 0,823 euro al litro, mentre il metano servito a 1,648 euro al litro. Cambiano invece i prezzi in autostrada, con benzina a 2,048 euro al litro, gasolio a 1,954 euro al litro .