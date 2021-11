Il Collegio 6: chi sono i nuovi professori. Il cast del fortunato programma di Rai 2 si rinnova

Chi è

Tra video di backstories e provini dei ragazzi, finalmente è iniziata la nuova edizione del fortunato programma di Rai 2. Martedì 26 ottobre 2021, infatti, abbiamo assistito alla prima puntata de Il Collegio 6 in onda in prima serata dalle 21.20 circa. 20 nuovi collegiali hanno fatto il loro ingresso al Collegio Regina Margherita di Anagni (provincia di Frosinone), location che il pubblico ha potuto conoscere già nella scorsa edizione del programma. Oltre a nuovi allievi, ci sono però anche nuovi professori.

Il Collegio 6, nuove materie e nuovi professori

La classe 1977 de Il Collegio vedrà nuove materie nella programmazione scolastica e quindi nuovi professori.

Gli studenti saranno avvicinati anche al ballo, al cinema e all’educazione sessuale. La prima nuova figura conosciuta nel corso della prima abbiamo potuto notare sin da subito è stata quella del nuovo sorvegliante. Ad affiancare Lucia Gravante in questa edizione vi è Matteo Caremoli un attore che è già apparso in televisione in vari programmi. Martedì sera però sono stati presentati anche alcuni nuovi professori.

Denise McNee è la nuova docente di inglese. Nata in Germania, ma con nazionalità britannica. Nel 1996 consegue la laurea in arte drammatica al Bretton Hall College della University of Leeds. In seguito si trasferisce a Londra dove continua i suoi studi di teatro. Decide poi di spostarsi a Roma lavorando per cinema, teatro e tv. Nel 1999 con Eric Bassanesi fonda la compagnia inglese The Miracle Players, con cui rappresenta testi comici originali da lei scritti e alcuni adattamenti di classici. Da più di 20 anni scrive testi originali anche per la BBC, CBEEBIES, RAI Scuola e RAI Educational.

Oltre ad essere un membro del cast de Il Collegio 6, attualmente insegna recitazione in inglese all’Accademia D’Arte Drammatica Silvio D’amico.

Il Collegio 6: nuovi prof per educazione fisica e educazione musicale

Un altro nuovo professore che abbiamo potuto conoscere è Duccio Curione, insegnante di educazione fisica. Nella prima puntata ha portato i nuovi alunni su un campo di terra battuta per un allenamento di tennis. Duccio Curione nasce a Bari, è un insegnante di scienze motorie e preparatore atletico anche nella vita fuori dal Collegio. È appassionato di calcio, da anni collabora con un’emittente regionale in qualità di opinionista e scrive come esperto di sport su periodici online.

Negli anni però si è cimentato anche in un altro tipo di scrittura: ha lavorato, infatti, a un suo romanzo che è stato pubblicato a novembre 2020.

Infine, abbiamo potuto conoscere anche la nuova professoressa di educazione musicale. Lei è la cantante e insegnante di canto Silvia Smaniotto che con la sua splendida voce avrà il compito di avvicinare i collegiali alle canzoni degli anni ‘70. Come si è visto nella sua prima lezione, la nuova docente non ha perso tempo facendo sin da subito cantare ai nuovi ragazzi il celebre brano di Lucio Battisti Il mio canto libero.

Il Collegio 6: chi sono i nuovi professori che conosceremo nelle prossime puntate

La lista dei professori scelti per la nuova edizione de Il Collegio 6 è ancora lunga e molti di loro verranno presentati al pubblico solamente nelle prossime settimane. Sarà la ballerina e attrice Lidia Carew ad insegnare ai nuovi collegiali a ballare seguendo le norme degli anni ‘70. La Carew ha conseguito il diploma all’Accademia di danza della compagnia di Alvin Ailey a New York, ha ballato nei videoclip di importanti artisti ed è stata ospite in diverse trasmissioni televisive italiane.

Da qualche anno ha fondato Lidia Dice, un’associazione no profit con l’obiettivo di supportare talenti improbabili.

Il regista Lorenzo Vignolo sarà il professore alla guida del Progetto Cinema che coinvolgerà i ragazzi nella scrittura e regia di un cortometraggio che dovranno girare in formato Super 8. La carriera di questo nuovo docente è molto variegata, è autore di lungometraggi, di varie campagne pubblicitarie e ha diretto videoclip di molti artisti. A questa lista di esperienze ora potrà aggiungere anche la sua partecipazione da professore alla sesta edizione de Il Collegio.

Un’importante materia che fece il suo ingresso nei programmi scolastici proprio negli anni ’70 è educazione sessuale. I ragazzi saranno istruiti su questo delicato tema dalla psicologa e psicoterapeuta Roberta Sette, già apparsa nella scorsa edizione de Il Collegio, quindi non del tutto estranea per il pubblico del programma. La professionista non sarà l’unica psicologa all’interno del cast, sarà accompagna, infatti, da Marco Volante che terrà un convegno con i genitori degli alunni, che come si è visto all’inizio della prima puntata, in questa edizione sono molto più partecipi.

Il Collegio 6: chi abbiamo rivisto

La sesta edizione del Collegio non prevede solamente nuovi ingressi. A guidare l’Istituto infatti abbiamo ritrovato il severo preside Paolo Bosisio. Anche quest’anno cercherà di tenere a bada i ribelli collegiali, che partendo dal 2021 hanno fatto un balzo indietro nel passato di ben 44 anni. I nuovi alunni, infatti, vivranno nell’atmosfera del 1977, epoca degli anni di piombo, ma anche della febbre del sabato sera e anno delle prime trasmissioni televisive ufficialmente a colori.

Anche alcuni storici professori sono stati riconfermati. Già nella prima puntata infatti abbiamo incontrato nuovamente Andrea Maggi (italiano), Maria Rosa Petolicchio (matematica e scienze), Luca Raina (storia e geogrrafia) e Alessandro Carnevale (educazione artistica, sebbene su Instagram avesse espresso qualche dubbio sul suo ritorno). Ha fatto il suo ritorno anche il simpatico bidello Enzo, entrato all’interno del cast lo scorso anno, e l’immancabile sorvegliante Lucia Gravante insieme alla sua campanella per svegliare le signorine collegiali alle prime luci dell’alba.