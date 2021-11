Filippo Gili, chi è il fidanzato di Valeria Scalera, protagonista di Imma Tataranni – Sostituto procuratore

Chi è

Filippo Gili, come la sua compagna Vanessa Scalera, non ama stare sotto le luci del gossip, ma solo quelle dei set. Lui è un regista, ma come la sua compagna lavora anche come attore.

Filippo Gili è il compagno dell’attrice Vanessa Scalera. Di lei abbiamo alcune informazioni grazie ad alcune interviste, ma di lui si sa ben poco. I due condividono la stessa passione che negli anni è diventata la loro professione e li ha portati in qualche occasione a lavorare insieme in alcuni progetti. Lei è un’attrice, divenuta nota al pubblico televisivo italiano soprattutto con la serie tv Imma Tataranni – Sostituto Procuratore dove interpreta la protagonista. Lui invece è principalmente un regista teatrale e televisivo che in alcuni casi si è cimentato anche nella recitazione.

Filippo Gili: una carriera dietro alle quinte (e qualche volta davanti)

Nato a Roma il 20 dicembre 1966 (55 anni), Filippo Gili si diploma all’Accademia Nazionale di Arte Drammatica Silvio d’Amico.

Negli anni ‘90 recita a teatro in alcuni spettacoli di Luca Ronconi, successivamente però decide di dedicarsi alla regia. Negli anni ha scritto varie sceneggiature teatrali e cinematografiche e ha diretto alcuni film per la tv. Tra le opere teatrali lo troviamo come regista in Porte chiuse di Sartre nel 2014, Aspettando Godot di Beckett nel 2019, Antigone di Sofocle nel 2015 (durante il quale ha diretto anche la compagna Vanessa Scalera) e molti altri.

Per la televisione ha diretto il film tv Casa di bambola (1998) e i cortometraggi In un soffio (2001) e Macbeth (2002). È stato regista e sceneggiatore dei lungometraggi Prima di andar via del 2005 (in cui lavora nuovamente insieme a Vanessa Scalera) e L’ultimo raggio di luce (2014). Ma Filippo Gili non si nasconde sempre dietro le quinte, da attore abbiamo potuto vederlo recentemente nella celebre fiction di Canale 5 Buongiorno mamma, nei panni di Filippo della Rosa.

È cofondatore della compagnia Uffici Teatrali, con cui ha messo in scena gli spettacoli Trilogia di mezzanotte, Zio Vanja e Angeli.

Vita privata di Filippo Gili, il fidanzato di Vanessa Scalera

Se Vanessa Scalera è molto riservata, Filippo Gili sembra essere ancor più “ermetico”. Della vita privata del regista e attore, infatti, non si hanno informazioni. L’attrice è protagonista della serie tv Imma Tataranni – Sostituto Procuratore. Ama stare sotto i riflettori solamente quando è su un set o su un palco di teatro. Filippo Gili non sembrerebbe amare nemmeno i social e possiede un profilo Instagram che però si presenta privo di post.

L’unica foto che si può scorgere è infatti quella del profilo.

Filippo Gili e la sua relazione d’amore con Vanessa Scalera

Della coppia formata dall’attrice Vanessa Scalera e dal suo compagno Filippo Gili, quindi, si sa quasi niente. I due non amano il gossip e preferiscono tenere la loro vita privata lontana dai riflettori. Nonostante questo però, varie informazioni (seppur poche) sul loro amore sono trapelate. Il loro rapporto è molto stabile. Come ha affermato la Scalera in un’intervista a Domenica In nel 2019, la loro relazione dura da circa 15 anni (stanno insieme dal 2006), ma non hanno figli e non pensano al matrimonio.

Tra di loro ci sarebbe una forte intesa, questo che fa sì che riescano a trasmettere positività al pubblico, ma anche a tutte le persone che stanno intorno alla coppia nella vita quotidiana.

Si supportano amorevolmente a vicenda, Filippo Gili si mostra pieno di ammirazione per la preparazione attoriale della sua compagna, tanto che chiede di porre l’attenzione proprio sulla professionalità di Vanessa Scalera piuttosto che ai pettegolezzi su loro due come coppia. La Scalera, invece, considera Filippo Gili come il suo più grande fan.