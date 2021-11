Il Collegio 6: martedì 2 novembre la seconda puntata su Rai2. Tornano le atmosfere anni ’70

Programmi TV

Per la gioia del giovane pubblico di Rai2 torna Il Collegio 6 con una nuova puntata. Leggi le anticipazioni della seconda puntata che metterà a dura prova i professori ed il preside della scuola del 1977.

Dopo l’esordio di settimana scorsa, l’apprezzato reality show per teenager torna subito in televisione con la sua seconda appassionante puntata. I 20 giovani studenti saranno di nuovo protagonisti delle atmosfere anni ’70 de Il Collegio 6 anche nella puntata di martedì 2 novembre 2021, quando direttamente dall’anno 1977 continueranno a seguire le lezioni di questa speciale scuola. Tutto quello che sappiamo sulla seconda puntata de Il Collegio 6 e le anticipazioni.

Il Collegio 6: la seconda puntata in onda su Rai2

Torna oggi martedì 2 novembre 2021 su Rai2 il programma più amato dai giovani italiani.

I telespettatori de Il Collegio hanno potuto gustarsi la prima puntata stagionale settimana scorsa quando è stata svelata la classe e le prime dinamiche tra gli alunni e gli insegnanti ambientate nel 1977.

La prima puntata della sesta stagione del programma ha fatto segnare un incoraggiante 8% di share grazie alla formula del docu-reality che ha riportato indietro nel tempo 20 giovani studenti a conoscere anni di lotte giovanili, di grandi cambiamenti e di movimenti che ancora oggi trovano risalto nella nostra società.

A dire il vero i giovani protagonisti sono già diventati 19 dopo l’abbandono di Sveva, che pur di non tagliare la sua bionda chioma ha preferito uscire dal programma. I telespettatori hanno inoltre iniziato a capire di che pasta sono fatti i giovani concorrenti che in alcuni casi si sono dimostrati si sensibili e volenterosi di imparare ma in altri hanno lasciato vedere il peggio di loro caratterizzato dalla poca disciplina.

Guarda il video:

Le anticipazioni della seconda puntata de Il Collegio 6

Nella seconda puntata in onda martedì 2 novembre 2021 il docu-reality ci mostrerà le prime frizioni tra i ragazzi che saranno alle prese con dele accese liti sopratutto tra le ragazze.

Ai professori, tra cui Andrea Maggi, ed ai governanti toccherà mettere ordine per non far scoppiare incendi ben più complicati di quelli visti durante la prima puntata.

Importanti novità vedranno coinvolti da vicino gli adolescenti che inoltre si presteranno alle prime trasmissioni della radio del Collegio. Forti emozioni saranno provocate da una lezione particolare avvenuta di notte nella quale in tanti si apriranno e lasceranno uscire nel loro racconto tante paure e fragilità.

Infine la permanenza nel collegio di alcuni alunni sarà messa a dura prova per via dell’atteggiamento sbagliato ed irrispettoso nei confronti d alcuni professori. Riusciranno a salvarsi solo superando una difficile prova.