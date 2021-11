Imma Tataranni – Sostituto procuratore torna su Rai1: le anticipazioni della seconda puntata

Serie TV - Fiction

Dopo il ritorno di settimana scorsa Imma Tataranni – Sostituto procuratore è pronta a tornare su Rai1 con la sua seconda puntata. La seconda stagione della serie targata Rai ha sancito il gran ritorno di un amatissimo personaggio ribattezzato come la risposta tutta al femminile al mitico Commissario Montalbano già campione di ascolti delle prime serate di Rai1. L’attrice Vanessa Scalera interpreta nuovamente la protagonista anche martedì 2 novembre 2021 quando andrà in onda partire dalle ore 21:30con il suo secondo episodio della seconda stagione. Le anticipazioni della trama di Via del riscatto, il secondo appuntamento con Imma Tataranni – Sostituto procuratore.

Imma Tataranni – Sostituto procuratore: la seconda puntata in onda martedì 2 novemebre 2021

Imma Tataranni – Sostituto procuratore torna su Rai1 con l’attesa seconda puntata della sua seconda stagione martedì 2 novembre 2021 a partire alle ore 21:30 come sempre sul primo canale della televisione.

I fan godranno nuovamente delle performance dell’attrice Vanessa Scalera nei panni di Imma e tutto il cast di attori al suo fianco che vede i due uomini interpretati da Massimiliano Gallo, nei panni del marito Pietro De Ruggeri, ed Alessio Lapice, che impersona il carabiniere Ippazio Calogiuri che tanto la stuzzica, a darle filo da torcere dentro e fuori di casa.

Compare anche nei panni figlia di Imma dal nome Valentina De Ruggeri la giovane e brava attrice Alice Azzariti.

Imma Tataranni – Sostituto procuratore: le anticipazioni del secondo episodio

La seconda puntata di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore ha il titolo di Via del riscatto e prende il via durante la spiritica notte di Halloween.

Saranno infatti le ambientazioni macabre del giorni dei morti viventi a fare da sfondo agli avvenimenti dell’episodio che vedranno Imma imbattersi prima nel suono di due spari e poi il giorno dopo in un cadavere trovato a in un vicino palazzo dove la donna ha passato la serata.

Toccherà proprio a lei indagare sul misterioso omicidio insieme a Calogiuri che sembrerà molto distratto dalla sua relazione altalenante con Jessica. I due per giungere alla verità si imbatteranno in storie di fantasmi, ex amanti, ex amici, sedute spiritiche e vari pettegolezzi di paese.