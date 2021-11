Mara Venier e Pierpaolo Pretelli insieme a Domenica In: l’annuncio di zia Mara e la reazione di Pretelli

Programmi TV

Mara Venier ha messo gli occhi addosso a Pierpaolo Pretelli per averlo con se nella sua storica Domenica In. Il video della proposta fatta in tv.

Pierpaolo Pretelli sta stupendo veramente tutti con la sua partecipazione a Tale e quale Show a colpi di imitazioni vincenti. L’ex velino è spesso risultato come il più amato e votato dai social che lo hanno ripagato tante volte ricoprendolo di affetto, lo stesso che recentemente ha manifestato anche la regina del pomeriggio domenicale di Rai1 Mara Venier. La conduttrice si è infatti lanciata in alcune dichiarazioni al miele nei confronti di Pretelli, lasciando pensare ad un futuro al suo fianco dopo l’esperienza con Carlo Conti. Ecco le dichiarazioni della conduttrice che fanno ben sperare i fan.

Pierpaolo Pretelli a Tale e Quale show

Pierpaolo Pretelli è uno delle grandi sorprese di questa edizione di Tale e quale Show, il talent sulle imitazioni dei personaggi Vip che si cimentano nelle interpretazioni dei grandi della musica. Lo showman sta conquistando veramente tutti ed è riuscito anche ad imporsi in una puntata con Cos Cos Cos di Clementino, risultando simpatico anche ai giudici che lo hanno premiato a suon di buoni voti.

Pretelli conquista anche Mara Venier e… Domenica In

Le sue performance non stanno passando inosservate ed anche una che di televisione se ne intende come Mara Venier gli ha messo gli occhi addosso.

A margine dell’ultima puntata di Domenica In la conduttrice ha infatti utilizzato parole al miele per il giovane, che lo ha colpito con i suoi modi fino a farle pensare di offrirgli un posto di rilievo del suo show dopo l’esperienza con Carlo Conti. Queste le dichiarazioni della zia Mara: “Lui secondo me può avere una brillante carriera. Perché è un bravo ragazzo e lo sappiamo bene, e in più sta dimostrando di avere talento.

Posso dire una cosa? Sto pensando a lui per fargli fare qualcosa all’interno di questa Domenica In e sto già pensando ad un gioco molto forte”, dice a La Vita in Diretta. Matano sottolinea: “Abbiamo la notizia, Pier sarai a Domenica In“. Pretelli ha commentato felice: “E io pensavo che dopo Tale e Quale ero disoccupato“.

Guarda il video: