Tale e quale Show e Carlo Conti: Pierpaolo Pretelli vincitore della puntata, la classifica completa

Tale e Quale Show si conferma il re della prima serata del venerdì televisivo. Carlo Conti si impone nuovamente in vetta agli classifica degli ascolti grazie alla divertente puntata dell’otto ottobre, grazie anche alla come sempre energica giuria impreziosita ieri sera dall’imitazione di Asia Argento tenuta da Francesca Manzini. La quarta puntata andata in onda venerdì 8 ottobre 2021 ha visto il trionfo di Pierpaolo Pretelli nei panni del rapper Clementico, che ha conquistato i giudici ed il pubblico dei social con la divertente Cos Cos Cos. Scopri tutte le posizioni in classifica degli altri Vip che gareggiavano ieri sera.

Tale e quale Show: il bilancio della quarta puntata

Carlo Conti e la sua Tale e quale Show si sono confermati anche ieri sera come il programma più visto in televisione, confermando gli ascolti delle puntata precedente che aveva fatto segnare proprio il 21,8 % di share come ieri. La puntata di venerdì 8 ottobre 2021 ha conquistato il pubblico con la sua inconfondibile formula di musica e ballo ed ha visto anche la partecipazione straordinaria di Fausto Leali che si è prestato per una esibizione al fianco di Stefania Orlando, per riproporre il duetto con la Oxa in Ti Lascerò, prima di essere interpretato da Dennis Fantina nella sua indimenticato Mi manchi.

Il vincitore di puntata è stato a sorpresa Pierpaolo Pretelli che ha spiazzato tutti con Cos Cos Cos di Clementino, piazzandosi davanti ad un sempre più convincente Dennis Fantina ed alla sempre convincente Deborah Johnson. Continua il momento no dei Gemelli di Guidonia mentre come fanalino di coda si riconferma sempre Biagio Izzo questa volta nei panni di Carmen Miranda.

Tale e quale Show: la classifica della quarta puntata

Carlo Conti ha mandato in porto con successo anche la quarta puntata del programma di punta di casa Rai, affiancato come sempre dai siparietti polemici tra i giudici Giorgio Panariello, Loretta Goggi ed il cattivissimo Cristiano Malgioglio.

Ecco la classifica completa della qurta puntata stilata con i voti dei giudici, le preferenze social del pubblico da casa e le votazioni dei concorrenti in gara: