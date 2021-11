Polemiche sul ritiro di Al Bano da Ballando con le Stelle. Interviene Milly Carlucci: il video

Gossip

Il ritiro (momentaneo) di Al Bano da Ballando con le stelle ha causato non poche polemiche, dando anche il via alla ricerca del retroscena. Per questo Milly Carlucci ha deciso di intervenire

Milly Carlucci ha deciso di intervenire per placare le polemiche e il chiacchiericcio sullo stop temporaneo di Al Bano a Ballando con le Stelle per permettere alla sua compagna di ballo, Oxana Lebedew, di riprendersi e rimettersi in forma dopo l’infortunio al piede.

L’annuncio è stato dato dallo stesso Al Bano durante la puntata andata in onda sabato 30 ottobre. Nel corso del week-end sull’addio del cantante sono state avanzate diverse ipotesi, compresa quella che lo vedrebbe sospendere per un concerto venerdì.

Ritiro Al Bano: Milly Carlucci costretta ad intervenire

“Carissimi tutti, le ultime su Ballando con le Stelle e tutto il mondo che ci circonda che è molto attento a noi, e io vi ringrazierò sempre dal più profondo del cuore.

Ogni tanto però dai social vengono fuori delle cose un po’ stravaganti, del tipo uno starnuto fatto a Ballando diventa un maremoto sui social“, inizia così il video-messaggi di Milly Carlucci in merito all’affair Al Bano.

“Si parla di Al Bano e si parla del fatto che lui ha annunciato, concordandolo con Oxana, il suo ritiro, per ora, finché Oxana starà meglio con il suo piede.

Allora è stato insinuato che invece lui ha un concerto venerdì e cose di questo genere. Come è stato evidenziato anche da altri amici sui social, questo è falso, anche perché si parla di concerti nel 2022 e noi speriamo di arrivare al 2022 ma non in maniera continuativa, ci fermeremo prima di natale” ha detto ancora la conduttrice.

Milly Carlucci svela: tutti i concorrenti lavorano

Milly Carlucci ha poi aggiunto che non è solo Al Bano a continuare a lavorare durante la partecipazione al programma: “Devo anche dire però che anche tutti i nostri concorrenti hanno continuato le loro attività durante il periodo di Ballando.

Al Bano ha fatto concerti fino alla settimana scorsa per dirne una (…) e farà altre cose. Arisa ha registrato i pezzi del suo nuovo disco, insomma ognuno fa la propria professione basta riuscire ad essere in onda il sabato sera e che ognuno riesca a salvaguardare le proprie prove in modo che ci arriviamo preparati“.

“Detto questo noi non possiamo impedire ai nostri concorrenti di lavorare e rinchuderli li per sempre anche perché dovremmo remunerarli in modo diverso anche perché sarebbe un vita cancellata, quindi capite bene che non è possibile.

Però tutto è bene quel che finisce bene e solamente bisogna un po’ verificare le cose per non rischiare di dire cose che poi si rivelino completamente false. E quindi, come diceva il mio amico Arbore, -meditate gente, meditate–“.

Guarda il video: