Ritrovata Cleo Smith, la bambina di 4 anni scomparsa da un campeggio in Australia: tratta in salvo dalla polizia

Cronaca dal Mondo

È stata ritrovata Cleo Smith, la bambina di 4 anni scomparsa da un campeggio in Australia poche settimane fa. Ad annunciarlo è stata la polizia dell’Australia dell’Ovest, che avrebbe precisato di aver trovato la bambina in una casa di Carnarvon, città situata nella regione di Gascoyne. “Cleo è viva e sta bene” avrebbe sottolineato un vice-commissario, al termine di una ricerca proseguita per due settimane.

Cleo Smith è stata ritrovata: era scomparsa da un campeggio in Australia

Dopo poco più di due settimane di ricerche, si è conclusa con un lieto fine la vicenda della piccola Cleo Smith.

La bambina di 4 anni, scomparsa da un campeggio in Australia oltre due settimane fa, è stata ritrovata e sarebbe sana e salva. A riportarlo è Ansa, che precisa come la polizia dell’Australia dell’Ovest abbia riferito la notizia al quotidiano Guardian. La polizia sarebbe riuscita a ritrovare la bambina in una casa a Carnarvon, città situata nella regione di Gascoyne, facendo irruzione: un uomo sarebbe stato tratto in arresto.

Il vice-commissario Col Blanch ha dato l’annuncio nelle prime ore di mercoledì (ora locale australiana): “È un mio privilegio annunciare che nelle prime ore di oggi la polizia dell’Australia dell’Ovest ha tratto in salvo Cleo Smith“.

E ha sottolineato come le condizioni di salute della bambina sarebbero buone: “Cleo è viva e sta bene“.

La scomparsa dal campeggio e le operazioni di ricerca

Cleo Smith era scomparsa poco più di due settimane fa dalla tenda da campeggio nella quale dormiva, mentre si trovava con i genitori in una zona turistica lungo la costa australiana per il week-end. I genitori avevano dato subito l’allarme notando l’assenza della bambina e del suo sacco a pelo e subito erano state attivate vaste operazioni di ricerca.

Pochi giorni dopo la scomparsa sono emerse le prime testimonianze, sino all’intervento della madre in televisione, nel corso del quale ha ripercorso la dinamica dei fatti.

Ora la notizia del ritrovamento, dopo settimane di ricerche che hanno coinvolto una vasta area. La piccola Cleo sarebbe sana e salva e, come riferisce il Guardian, si sarebbe riunita ai genitori poco tempo dopo il ritrovamento.