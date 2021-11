Rai1: chi sostituirà Tale e quale Show, le scelte della Rai per i prossimi mesi tra Autieri e The Voice Senior

Programmi TV

L'autunno di Rai1 saluterà presto Tale e quale Show per fare spazio ad altri programmi di successo che nelle intenzioni della rete dovrebbero non fare rimpiangere lo show.

Tale e quale Show condotto da Carlo Conti è stato il vero mattatore di questo primo scorcio autunnale di Rai1. Gli ascolti convincenti del programma hanno sorpreso in positivo anche i vertici della rete che adesso si trovano a doverlo sostituire in maniera più che dignitosa nella programmazione che porterà verso l’inverno. La rete ammiraglia della televisione pubblica pare però avere già le idee chiare e dopo aver annunciato l’arrivo di una serata speciale in compagnia del Torneo di Tale e quale si appresta ad ospitare la nuova edizione di The Voice Senior.

L’autunno di Rai1: i programmi che andranno in onda dopo Tale e quale Show

L’autunno di Rai1 è partito alla grande con gli ascolti sorprendenti di Tale e quale Show, il programma condotto da Carlo Conti risultato il trionfatore senza competitor della prima serata del venerdì.

Un marcia trionfale senza precedenti che ha stupito anche i vertici della televisione pubblica che non hanno perso occasione per fornire ai telespettatori un nuovo appuntamento con la trasmissione.

Vi avevamo infatti già riportato dell’arrivo del Torneo di Tale e quale il 19 novembre 2021, programma che segnerà il saluto al conduttore almeno per il 2021.

E chi prenderà il suo posto? Tvblog spiega che inizialmente avrebbe dovuto esserci il nuovo programma dal titolo di Prodigi condotto da Serena Autieri e Gabriele Corsi, che vanta la partecipazione di un Flavio Insinna sempre più a suo agio nei panni di giudice, anticipato però a mercoledì 17 per fare spazio allo speciale su Rai1.

L’arrivo di The Voice Senior

Nei venerdì di Rai1 c’è quindi all’orizzonte il ritorno con forza dell’apprezzato format di The Voice Senior, arrivato alla seconda spumeggiante stagione al via venerdì 26 novembre.

Torna quindi su Rai1 Antonella Clerici e la giuria rimasta orfana di Al Bano ma con una Orietta Berti ad affiancare i confermatissimi Clementino, Gigi d’Alessio e Loredana Bertè.

Saranno questi due programmi ad accompagnare i telespettatori di Rai1 verso il freddo inverno, alternandosi ai film proposti sul canale ed agli altri show che arriveranno sul canale a ridosso delle vacanze natalizie.