Iva Zanicchi in D’Iva: la prima serata evento in onda su Canale5 sulla cantante. Gli ospiti

Programmi TV

Iva Zanicchi è pronta a svelare su Canale 5 la prima delle due serate evento che interamente dedicategli dalla rete ammiraglia di Mediaset. Una delle grandi più interpreti dello spettacolo italiano è pronta a raccontarsi come mai prima d’ora nella speciale show dal titolo D’Iva, dove la cantante, conduttrice televisiva ed attrice affronterà un viaggio nella sua carriera e vita privata insieme agli amici di sempre che si presteranno per raccontare alcuni aneddoti e regalare al pubblico intensi duetti. Tutto quello che c’è da sapere sulla prima serata di D’Iva e tutti gli ospiti che saliranno sul palco della trasmissione oggi giovedì 4 novembre 2021.

D’Iva: su Canale5 arriva lo show dedicato ad Iva Zanicchi

Canale5 è ormai pronta a rendere omaggio alla grande carriera di Iva Zanicchi con lo show in due puntate dal titolo D’Iva, già ampiamente anticipato in queste settimane nelle ampie rotazioni dei promo sul canale. La prima delle due serate evento interamente dedicate all’Aquila di Ligonchio andrà in onda sulla rete ammiraglia Mediaset giovedì 4 novembre 2021, raccontando l’artista a suon di duetti ed aneddoti imperdibili.

La cantante e attrice incanta il pubblico italiano dai lontani anni ’60, conquistandolo sia con la sua voce che con la sua prorompente personalità, genuina e trasparente come poche. Proverbiali sono la sua ironia e franchezza, la Zanicchi si è fatta amare anche come conduttrice televisiva, vantando successi senza tempo come Ok, il prezzo è giusto. Tutto questo e molto altro sarà al centro delle due puntate di D’Iva.

Le anticipazioni di D’Iva su Canale5: tutti gli ospiti del 4 novembre

Iva Zanicchi svelerà lo show messole in piedi da Canale 5 oggi in prima serata giovedì 4 novembre 2021, quando il suo percorso verrà inizierà con il racconto fornito all’amica Silvia Toffanin.

A fare compagnia alla cantante per prestarsi con lei a cantare i suoi grandi successi ci saranno tanti ospiti tra cui Gigi d’Alessio, Orietta Berti e Bianca Atzei. La nota comica della serata sarà a cura di Andrea Pucci mentre saranno presenti per raccontare la diva anche Fausto Leali ed Anna Tatangelo.