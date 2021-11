Grande Fratello Vip anticipazioni: ospiti e argomenti della nuova puntata in onda su Canale 5

Programmi TV

Ritorna in televisione il reality show più longevo della televisione italiana con una nuova scoppiettante puntata in onda alle ore 21:30 semore su Canale5. Ecco cosa vedremo questa sera.

Venerdì 5 novembre 2021 va in onda su Canale5 una nuova puntata del Grande Fratello Vip 6. Il conduttore Alfonso Signorini, sempre in compagnia delle opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, condurrà il secondo appuntamento settimanale con la trasmissione che ci mostrerà quale sarà il Vip che dovrà abbandonare la casa in seguito al televoto ad eliminazione che vede contro Soleil, Gianmaria, Nicola e Jo Squillo. Saranno tanti i temi da affrontare, uno tra tutti quello delle dichiarazioni di Alex Belli su Manuel Bortuzzo che nelle ultime 24 ore ha infiammato i social e l’opinione pubblica, ed ancora la presenza di un ospite attesissimo.

La nuova puntata di venerdì 5 novembre del GF Vip6

Torna su Canale5 con il suo secondo appuntamento settimanale il Grande Fratello Vip6, nell’appuntamento di venerdì 5 novembre 2021. I Vipponi, così chiamati dal conduttore, saranno i protagonisti della nuova puntata a suon di dinamiche da analizzare che stanno vedendo al centro dell’attenzione Alex Belli, sia nella querelle contro Aldo Montano che per le frasi su Bortuzzo.

Alfonso Signorini si muoverà tra i commenti ai fatti avvenuti negli ultimi giorni dentro e fuori dalla casa più spiata d’Italia, mostrando ai telespettatori anche l’esito del televoto a 4 che sancirà chi sarà il Vip ad abbandonare il reality tra Soleil, Gianmaria, Nicola e Jo Squillo.

Le anticipazioni della puntata di questa sera

“Delia Duran, la moglie di Alex, entrerà nella Casa” rivela il profilo ufficiale del Gf su Instagram e del resto era una cosa che ci si aspettava. “Ha qualcosa da dire al marito, e non solo, che da giorni ha una complicità esplosiva con Soleil“, si specifica ancora.

Guarda il video:

Di queste ultime ore poi la scoperta della presunta data finale del Gf vip. La notizia di un prolungamento circolava da un po’ ed è TvBlog a lanciare la bomba sulla data della presunta finale del Gf che dovrebbe andare in onda lunedì 14 marzo 2022.